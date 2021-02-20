В брюхе гигантского крокодила найдены останки без вести пропавшего человека

В последний раз Херда видели днем ​​11 февраля, когда он оставил свою яхту у острова Хинчинбрук, у северо-восточного побережья Австралии, и отправился в океан на небольшой рыбацкой лодке. После того, как он долгое время не возвращался, а связь с ним оборвалась, его жена обратилась в полицию.

Его рыбацкая лодка была найдена утром 12 февраля. Стало понятно, что на лодку напал крокодил.

В пятницу вечером следователи обнаружили человеческие останки на месте исчезновения рыбака, а на следующий день поблизости был обнаружен огромный крокодил. Эксперты по охране окружающей среды Квинсленда немедленно убили крокодила. В желудке животного было обнаружено еще больше человеческих останков.

"Считается, что пойманный вчера крокодил связан с исчезновением этого человека. Мы сочувствуем его семье в это трудное время", - написало в Twitter Управление охраны окружающей среды Квинсленда.

Побережье Квинсленда является домом для самых крупных в мире крокодилов - морских крокодилов (crocodylus porosus). Представители этого вида могут достигать 7 метров в длину. Большинство из них имеют длину до 5 метров. Хорошо известно, что эти крокодилы нападают и на людей.

По данным Vice News, за последние две недели было зарегистрировано два отдельных нападения крокодилов. В январе 40-летний мужчина был укушен крокодилом во время купания в озере в 160 километрах от острова Хинчинбрук. Мужчина не получил опасной для жизни травмы, потому что смог руками раскрыть челюсти крокодила и освободиться.