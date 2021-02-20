Число больных Covid-19 в больницах впервые с декабря упало ниже 800

В настоящее время в больнице проходят лечение 794 пациента с подтвержденной инфекцией Covid-19. Впервые с 13 декабря прошлого года в больницах находится менее 800 таких пациентов. В четверг в больницах находилось 837 человек с положительным результатом на Covid-19.

В минувший день госпитализировано 69 пациентов с Covid-19. 103 пациента выписаны из стационаров, в том числе один переведен.

Из всех пациентов с Covid-19 в больницах в четверг, 18 февраля, 715 были имели среднее течение болезни, а 79 - тяжелое. Наибольшее количество пациентов с Covid-19 в больницах было в середине января, когда в стационарах лечились около 1200 инфицированных пациентов.

С начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц выписано 7798 человек.

Уже сообщалось, что в пятницу, 19 февраля, в Латвии было выявлено 1069 новых случаев Covid-19, что является самым высоким числом случаев, зарегистрированных за один день со 2 февраля, когда в стране был подтвержден 1231 новый случай Covid-19, следует из информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс объясняет в микроблоге Twitter, что количество случаев Covid-19, зарегистрированных в последний день, относительно выше, поскольку "почти 200 из этих случаев относятся к предыдущим двум дням".

За последние сутки в Латвии также были зарегистрированы пять смертей пациентов с Covid-19. Один из них входил в возрастную группу 45-50 лет, один - в возрастную группу 65-70 лет, а трое - в возрастную группу 70-80 лет.

В пятницу в Латвии было проведено 11 165 тестов на Covid-19, таким образом, доля положительных случаев достигла отметки 9,6%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку показатель распространения болезни выше 4% считается быстрым и неконтролируемым.

Количество зарегистрированных случаев Covid-19 в Латвии на сегодняшний день достигло 81 109, а количество умерших пациентов с Covid-19 - 1538.