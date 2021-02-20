Арендодатель отключил электричество семье с ребенком, которому необходим кислородный аппарат

По словам арендатора Миланы Барановой, ее семья уже четыре года живет в квартире на улице Маскавас. Перед Рождеством арендодатель Алексей Кашкаров, гражданин Израиля, заявил, что хочет расторгнуть договор 11 января. "Я написала в Департамент жилья. Мне ответили - это незаконно. У нас нет долгов, нет долгов за электроэнергию", - сообщила программе женщина.

Когда попытка досрочно расторгнуть договор аренды провалилась, домовладелец отключил электричество в квартире. Однако в семье живет мальчик, жизнь которого из-за сонной болезни зависит от дыхательного аппарата, рядом с которым он проводит всю ночь. 3

Ночью мальчик должен спать с респираторной маской на лице, которая обеспечивает дополнительный кислород и гарантирует, что, когда он перестанет дышать, он не умрет.

Хозяин квартиры сначала отказался от разговора с программой Panorāma под предлогом нехватки времени и попросил перезвонить позже, но потом уже не отвечал на звонки.

В программе сообщалось, что Кашкаров и этот дом попали в поле зрения правоохранительных органов и журналистов еще в 2015 году - тогда Кашкаров отключил жильцам все, в том числе воду и отопление, а в других квартирах просто поставили новые замки, а жильцы были вынуждены ночевать в подъезде. Таким образом он избавился от арендаторов, которые не соглашались на повышение квартплаты.

В Управлении по аренде Рижской думы передаче указали, что "любые арендные отношения должны решаться законным путем", а отключать услуги для лица, имеющего действующий договор, неправильно. "Совет по аренде также работал с ним [Кашкаровым], как видно, безрезультатно", - признала Инга Гулбе, представитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

Видео: сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)