Эстонский наркобизнес в даркнете расцвел при пандемии буйным цветом

В скрытом мире интернета - так называемом даркнете - можно совершить покупку у наркодилера всего несколькими щелчками мыши. Rus.Postimees погружается в мир, неизвестный рядовым людям, и более внимательно исследует, насколько активно там идет торговля наркотиками. Среди игроков на этом рынке есть и эстонцы.
Согласно исследованию, проведенному в прошлом году Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании, в начале пандемии онлайн-рынок наркотических веществ был на резком подъеме. По данным исследования, фаворитом во время пандемии в Европейском союзе была марихуана, которую заказывали в онлайне (даркнете) в основном по почте.
Как и в случае с обычными интернет-магазинами, тысячи клиентов оставляли о продавцах в даркнете хорошие отзывы: если в январе прошлого года крупного торговца в даркнете хвалили около 12 000 покупателей, то в марте - 15 000. При заказе конопли предпочтение отдавалось большему количеству, чем раньше - вместо пяти граммов - десять граммов на каждого второго покупателя.
Postimees изучает рынок
Даркнет не чужд и эстонцам. "Незаконная деятельность в даркнете, включая преступления, связанные с наркотиками, к сожалению, становится все более распространенной тенденцией, - сказал глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Департамента полиции и погранохраны Райт Пикаро. - Тенденции, которые начались до пандемии, продолжаются, и распространение наркотиков среди молодежи через социальные сети вызывает особую озабоченность".
Часто упоминающийся, но остающийся неизвестным для многих даркнет состоит из веб-сайтов, которые не найти при помощи поисковика Google. Личности пользователей даркнета гораздо сложнее идентифицировать, чем пользователей обычного интернета.
Хотя большая часть его содержимого является нелегальным - наркотики, фальшивые деньги и детская порнография - выгоду из даркнета извлекают, к примеру, и диссиденты, в чьих странах интернет подвергается цензуре.
Postimees для начала ознакомился с онлайн-энциклопедией даркнета Hidden Wiki, а затем выяснил, что предлагается на рынке даркнета и насколько легко получить доступ к продавцам и наркотикам.
Как и обычные интернет-магазины, универмаги в даркнете рекламируют свою безопасность поставок и надежность. Недостатка в продавцах не бывает: если один исчезнет, его заменит другой.
Магазин под названием "Черный рынок для всех" утверждает, что у них есть многолетний опыт обхода таможенного контроля и более сотни упаковок для обычных товаров, чтобы безопасно отправлять запрещенные посылки.
Обещания подкрепляют фотографии: пачка поддельных купюр, завернутая в фонарик; белый порошок, спрятанный в компьютерном компоненте, и так далее. Клиенту также преподаются уроки о том, как снизить риск быть пойманным на таможне.
Например, рекомендуется заказывать посылки в почтовые ящики заброшенных домов и выжидать время между приходом посылки и ее получением. Скрытое наблюдение за местом обошлось бы полиции слишком дорого. Также, согласно рекомендации интернет-магазина из даркнета, стоит отслеживать маршрут доставки в интернете, но также с использованием анонимного веб-браузера.
Отправляясь за посылкой, рекомендуется использовать маскировку. Если посылка подозрительно долго задерживается на границе, велик риск быть пойманным.
Многие продавцы отвечают на вопросы в режиме 24/7, и в списке этих вопросов десятки. Не остался незамеченным продавец, помеченный эстонским триколором, который предлагает широкий спектр запрещенных веществ от марихуаны и кокаина до оксикодона, используемого для лечения больных на последнем этапе жизни. Он уже оформил более 3000 заказов, и отзывы о нем хорошие.
Этот бизнесмен продает наркотики по всему миру, но не пользуется почтовыми услугами внутри Эстонии. Вместо этого он попросил описать место. "На самом деле, вам лучше дать более точное местоположение, чтобы мы могли спрятать посылку рядом с вами", - ответил он.
Однако чешская компания, предлагающая аналогичный выбор, была готова отправить посылку для Postimees по почте. Продавец подтвердил, что до сих пор все отправленные им посылки доходили до адресатов и что, например, полкилограммовая упаковка марихуаны была бы отправлена в коробке от PlayStation.
"Я дважды замотаю коробку лентой", - рассказал он о том, как одновременно увеличит вес коробки и обеспечит ее безопасную доставку. Он также пояснил, что для получения посылки подпись не требуется.
Однако глупо заказывать что-то из любопытства: даже во время эксперимента любой заказ строго незаконен и опасен, поэтому Postimees ограничился кратким наблюдением и беседой.
ЛСД с поздравительной открыткой
За рамки соглашения, однако, вышел Кевин (имя изменено), который заказал галлюциноген ЛСД из даркнета. Больше он этим не занимается.
Заказываемые количества были небольшими, но приходили всегда. "Насколько я понимаю, большинство заказывает камень (гашиш )", - сказал он. Исследование также показало, что стимуляторы, такие как экстази или кокаин, больше не пользуются популярностью из-за закрытия клубов и карантина.
Хотя, по словам Кевина, количество заказов в даркнете уменьшилось из-за возросшей бдительности таможни, он считает, что пандемия коронавируса придала импульс этому виду торговли. "Возможно, сейчас она популярнее, чем год или два назад. Отправлять посылки можно в любую точку Европы", - сказал он.
Чтобы заказать ЛСД, Кевин действовал совместно с двумя друзьями.
"Обычно мы получали поздравительные открытки, вложенные в лист бумаги", - рассказал он.
Кевин добавил, что на черном рынке нет недостатка в идеях. Например, знакомому, заказавшему большое количество каннабиса, однажды отправили запрещенные вещества внутри пылесоса. По опыту Налогово-таможенного департамента, наркотики также отправляются, например, в упаковке кошачьего корма или специй, а также в защитных масках.
"Конечно, мы бы в конце концов попались, но количество, которое мы заказали, было таким маленьким и совершенно бессмысленным, что мы чувствовали себя в безопасности", - сказал Кевин.
Несмотря на это, не стоит думать, что зарабатывать деньги в даркнете легко. Напротив, нескольких просмотренных сообщений на форуме, дополнительных приложений, загруженных на ваш компьютер, и начала работы недостаточно для успешной карьеры - нужны глубокие профессиональные знания в области кибербезопасности и железная дисциплина, чтобы скрыть свои следы. В реальной жизни оступаются и люди, входящие в элиту даркнета.
Заказчики наркотиков часто бывают наивными. "Содержание анализа рисков не Налогово-таможенный департамент обнародовать не может, но мы подчеркиваем, что, хотя клиенты наркотиков в даркнете ошибочно думают, что вероятность быть пойманным мала, на самом деле каждый электронный шаг оставляет след. Также необходимо учитывать, что расследование требует времени, поэтому человек, заказавший наркотики сегодня, может столкнуться со следователями MTA только через год", - пояснил Мерил Клаос, руководитель почтовой таможенной службы Налогово-таможенного департамента.
По его словам, находить подозрительные грузы таможенникам помогают работники почты, рентгеновские снимки, наркособаки, а также профессионализм работников.
Наивные преступники
У полиции тоже есть опыт работы с наивными и самоуверенными злоумышленниками. "Практика показала, что мы вполне в состоянии успешно выявлять и ловить преступников, действующих в даркнете. И в прошлом году были примеры, когда мы накрывали состоящую из молодых эстонцев группу, которая наивно считала, что работа даркнете обеспечивает полную анонимность", - сказал Пикаро.
Разговоры о популярности марихуаны верны, но в качестве единственного эффекта чрезвычайного положения полицейский отмечает повышение цены дозы.
"Употребление конопли является наиболее распространенным по сравнению с другими группами веществ. Чрезвычайное положение этого не изменило", - пояснил руководитель службы. По его словам, одни криминальные цепочки поставок серьезно пострадали, в то время как другие продолжали нормально функционировать.
Конечно, наркотики - не единственное, что можно найти в даркнете. На черном рынке есть почти все, от конфиденциальных личных данных до вакцины от коронавируса и возможности нанять хакера. Помимо наркотиков, есть также стрелковое оружие, в том числе снайперское (10 патронов бесплатно!), поддельные евро, доллары и фунты стерлингов по цене 23 процента от номинала.
Также можно приобрести документы США, России и стран Европы. В то же время сложно сказать, действительно ли происходят сделки или наивные клиенты теряют свои деньги.