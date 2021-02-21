Эстонский наркобизнес в даркнете расцвел при пандемии буйным цветом

Этот бизнесмен продает наркотики по всему миру, но не пользуется почтовыми услугами внутри Эстонии. Вместо этого он попросил описать место. "На самом деле, вам лучше дать более точное местоположение, чтобы мы могли спрятать посылку рядом с вами", - ответил он.

На черном рынке можно купить поддельные документы. ФОТО: Kuvatõmmis pimeveebist

Однако чешская компания, предлагающая аналогичный выбор, была готова отправить посылку для Postimees по почте. Продавец подтвердил, что до сих пор все отправленные им посылки доходили до адресатов и что, например, полкилограммовая упаковка марихуаны была бы отправлена ​​в коробке от PlayStation.

"Я дважды замотаю коробку лентой", - рассказал он о том, как одновременно увеличит вес коробки и обеспечит ее безопасную доставку. Он также пояснил, что для получения посылки подпись не требуется.

Однако глупо заказывать что-то из любопытства: даже во время эксперимента любой заказ строго незаконен и опасен, поэтому Postimees ограничился кратким наблюдением и беседой.

ЛСД с поздравительной открыткой

За рамки соглашения, однако, вышел Кевин (имя изменено), который заказал галлюциноген ЛСД из даркнета. Больше он этим не занимается.

Наркособака ищет запрещенные вещества в почтовом отделении. ФОТО: Remo Tõnismäe

Заказываемые количества были небольшими, но приходили всегда. "Насколько я понимаю, большинство заказывает камень (гашиш )", - сказал он. Исследование также показало, что стимуляторы, такие как экстази или кокаин, больше не пользуются популярностью из-за закрытия клубов и карантина.

Хотя, по словам Кевина, количество заказов в даркнете уменьшилось из-за возросшей бдительности таможни, он считает, что пандемия коронавируса придала импульс этому виду торговли. "Возможно, сейчас она популярнее, чем год или два назад. Отправлять посылки можно в любую точку Европы", - сказал он.

Чтобы заказать ЛСД, Кевин действовал совместно с двумя друзьями.

"Обычно мы получали поздравительные открытки, вложенные в лист бумаги", - рассказал он.

Кевин добавил, что на черном рынке нет недостатка в идеях. Например, знакомому, заказавшему большое количество каннабиса, однажды отправили запрещенные вещества внутри пылесоса. По опыту Налогово-таможенного департамента, наркотики также отправляются, например, в упаковке кошачьего корма или специй, а также в защитных масках.

"Конечно, мы бы в конце концов попались, но количество, которое мы заказали, было таким маленьким и совершенно бессмысленным, что мы чувствовали себя в безопасности", - сказал Кевин.

Несмотря на это, не стоит думать, что зарабатывать деньги в даркнете легко. Напротив, нескольких просмотренных сообщений на форуме, дополнительных приложений, загруженных на ваш компьютер, и начала работы недостаточно для успешной карьеры - нужны глубокие профессиональные знания в области кибербезопасности и железная дисциплина, чтобы скрыть свои следы. В реальной жизни оступаются и люди, входящие в элиту даркнета.