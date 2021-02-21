"Мы тоже должны уметь признавать ошибки": NMPD комментирует распространенное в соцсетях видео

Службе приходится ежедневно реагировать на бытовые конфликты, которые часто возникают из-за употребления алкоголя и заканчиваются травмами или даже взаимными физическими расправами.

Иногда конфликтные ситуации продолжаются даже тогда, когда на помощь уже пришли врачи. 3

Предварительная информация свидетельствует, что работе бригады и оказанию помощи пациенту помешали посторонние люди. Человек бил по машине скорой помощи и пытался открыть дверь машины. В ситуациях, когда безопасность бригады находится под угрозой, должна быть задействована полиция. То же самое следует предпринять, если посторонние люди мешают работе бригады и мешают пациенту получить помощь. В ходе проверки будет оцениваться этот аспект, используя видеозаписи оперативного транспорта.

"Пока рано делать выводы по этому случаю. При этом мы подчеркиваем, что обострение конфликтов со стороны бригады противоречит таким ценностям службы, как профессионализм, ответственность, безопасность и достоинство. 3

Также на коротком видео запечатлено, что водитель оперативного транспорта, который пытается закрыть дверь во время конфликта, чтобы посторонние не беспокоили, а коллега смогла помочь пациенту, был без респиратора. Если проверка подтвердит, что он не использовал респиратор во время вызова, это считается очень серьезным нарушением эпидемиологической безопасности и внутреннего порядка, которое предусматривает штраф.