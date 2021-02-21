"Мы счастливы!": молодые люди переехали с острова Гернси в латвийскую деревню

Новый дом молодые люди решили создать в сельской местности в окрестностях Резекне. Сейчас они наслаждаются жизнью в деревне и заботятся о своих питомцах.

"Мне очень нравится жить в деревне. Тут так красиво. Настолько, что я счастлива и вижу свое будущее здесь, и мне нравится быть частью этой деревни", - говорит Виллоу.

Даже спустя десять лет Рики видит свое будущее здесь: "Да! Мне очень нравится эта природа и тишина. Здесь самое тихое место, и я не буду беспокоить соседей своей музыкой".

Подробнее в сюжете передачи.