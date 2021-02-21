Вс, 21.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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"Мы счастливы!": молодые люди переехали с острова Гернси в латвийскую деревню

ФОТО: Ekrānšāviņš

Рики Андерсон и его подруга Виллоу Сторм Боултер, пара из Великобритании, остров Гернси, вот уже год живут на ферме в Латгалии, сообщает Латгальское региональное телевидение.

Новый дом молодые люди решили создать в сельской местности в окрестностях Резекне. Сейчас они наслаждаются жизнью в деревне и заботятся о своих питомцах.

"Мне очень нравится жить в деревне. Тут так красиво. Настолько, что я счастлива и вижу свое будущее здесь, и мне нравится быть частью этой деревни", - говорит Виллоу.

Даже спустя десять лет Рики видит свое будущее здесь: "Да! Мне очень нравится эта природа и тишина. Здесь самое тихое место, и я не буду беспокоить соседей своей музыкой".

Подробнее в сюжете передачи.

Видео: Сюжет передачи Ziņu dienests на LTV на латышском языке

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