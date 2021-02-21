Морозы в Техасе: Байден объявил штат зоной стихийного бедствия

Аномальная зимняя погода вывела из строя местные электростанции и оставила миллионы людей без тепла. В субботу утром у 13 млн техасцев по-прежнему не было доступа к питьевой воде и у 80 тыс. еще не восстановилось электроснабжение.

В магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились делать запасы.

Полки многих магазинов в Техасе опустели Getty Images

По оценкам газеты New York Times, в Техасе и других южных штатах из-за морозов погибли не менее 60 человек.

Но реальная цифра может быть на несколько десятков выше, власти пока не опубликовали официальных данных.

В других южных штатах, таких как Теннесси и Миссисипи, также случились серьезные перебои с водой.

В пятницу президент США Байден сказал, что хотел бы посетить Техас - но только когда его визит не станет обузой для местных властей, занятых восстановлением инфраструктуры и помощью населению.

В заявлении Байдена говорится, что он выпустил приказ о федеральной поддержке для местных властей, ведущих восстановительные работы в регионах, пострадавших от суровой зимней погоды.

Из-за разорвавшихся труб людям пришлось кипятить снег, чтобы было чем заполнять сливные бачки в туалетах Reuters

Речь идет о финансовой помощи людям и бизнесу: о грантах на ремонт, низкопроцентных займах на восстановление незастрахованного имущества и о других программах.

Как заявил Белый дом, Джо Байден поддерживает связь с мэрами крупнейших городов Техаса, чтобы удостовериться, что их жители получили доступ к федеральным ресурсам.

Что происходит в Техасе?

В этом обычно теплом южном штате температура упала до -18°С, из-за беспрецедентного спроса на обогрев помещений вышла из строя энергосистема.

Кризис с энергией затем перерос в кризис с питьевой водой. Из-за разорвавшихся труб людям пришлось кипятить снег, чтобы было чем заполнять сливные бачки в туалетах.

Местные власти организовали раздачу воды в бутылках Reuters

Местные власти распространяют бутилированную воду. Пивоварни и другие бизнесы также помогают с восстановлением доступа к питьевой воде. Из-за риска заражения власти призывают кипятить воду даже тем, у кого она снова идет из крана.

В Техасе не хватает своих водопроводчиков, и специалисты едут туда из других штатов, сообщил губернатор Грегг Абботт.

Погибшие из-за морозов

В Техасе в числе погибших вследствие заморозков - жертвы ДТП и люди, скончавшиеся от отравления угарным газом, когда они самостоятельно пытались обогреть свои дома с помощью генераторов и автомобилей.

В Хьюстоне по меньшей мере четверо погибли при пожаре, который, по мнению властей, начался от свечей.

На этой неделе температура в Техасе упала до -18°С Reuters

11-летний уроженец Гондураса Кристиан Павон скончался во сне в замерзшем трейлере. Мальчик за день до этого впервые увидел снег. Его трехлетний брат, спавший с Кристианом в одной кровати, чтобы согреться, не пострадал.

Несколько человек скончались от холода в собственных домах. Другие умерли, не успев вовремя получить медикаменты и медицинскую помощь.