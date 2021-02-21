Власти предпочитают Александра Невского памятнику Дзержинскому на Лубянке

Тема возвращения памятника на Лубянке возникала неоднократно и часто совпадала с кризисными событиями. В частности, о нем снова вспомнили на фоне протестов, начавшихся после выборов в Госдуму в 2011 году. А сейчас - на фоне протестов в связи с заключением под стражу Навального.

Одна из версий - дискуссия о Дзержинском должна переключить на себя внимание противников властей.

"Много шума из ничего", - прокомментировал обсуждение возможного возвращения памятника на Лубянку близкий к Кремлю собеседник Би-би-си (на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать вопрос публично).

"[Надо] предложить обществу какую-то другую повестку, потому что в регионах до сих пор обсуждают "дворец Путина", - считает он.

Однако это не отвлекает внимание публики в безопасную для властей плоскость, думает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, такой подход не работает хотя бы потому, что для либералов памятник Дзержинского как красная тряпка.

Судя по опросам социологов, общество расколото по этому вопросу примерно пополам. В 2013 году ВЦИОМ насчитал 45% россиян, которые поддерживают возвращение памятника. В 2015 году "Левада-центр" пришел к выводу, что эту идею поддерживают 51% москвичей и 49% россиян.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которую исключили из КПРФ за отказ голосовать за проект бюджета, считает, что Дзержинского нужно поставить туда, где он стоял, но не сейчас. "Не вижу смысла этот вопрос обсуждать, потому что считаю, что он вброшен накануне выборов в Госдуму, чтобы расколоть общество. Это совершенно неуместный вопрос", - сказала Шувалова Би-би-си.

Внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский в свою очередь считает, что это противники властей педалируют тему памятника: "Если и вбрасывается, то противоборствующей стороной, которая не хочет установки памятника, потому что после установки это станет символом законности и шагом в сторону изменения жизни к лучшему".

"Символическое возвращение"

Венедиктов допускает, что речь идет не попытке переключить внимание общества, а о попытке реванша или реставрации после изменения Конституции России. "Я считаю, что все эти истории с контрпрограммированием протестов - это глупость. Это непонимание того, что происходит в стране", - сказал он Би-би-си, ссылаясь на разговоры со знакомыми в администрации президента.

"История всплыла не сейчас, она всплыла в октябре - не в публичном поле, но активно обсуждалась во властных кругах. Определенные "башни" [Кремля] понимают, что после принятия поправок к Конституции наступило время реванша или реставрации, - считает Венедиктов. - Это же часть картины. Репрессивные законы напоминают нам советское время, правоприменительная практика, история вокруг Навального - это все часть реванша, реакции. И история с памятником - совершенно ожидаемая для меня. Это не просто установление какой-то фигуры, а это символическое возвращение".

Бывший сотрудник ФСБ, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что в спецслужбе настаивают именно на возвращении памятника Дзержинскому и считают, что такой момент настал. Не просто так памятник в последние годы реставрировали, думает он.

Источник в мэрии сообщил Би-би-си, что в Мосгордуме против идеи поставить вопрос памятника на онлайн-голосование выступал депутат Александр Семенников, ветеран органов госбезопасности. Голосование снизит шансы Дзержинского.

А вот Путин, по мнению Венедиктова, предпочел бы увидеть на Лубянской площади Александра Невского, а не Феликса Дзержинского: "Он не "большевик", а "имперец". И хотя он вышел из этой же организации, тем не менее, мне кажется, ему по душе был бы Александр Невский".

"Современные представления об Александре Невском сформированы советской мифологией, которая вслед за фильмом Эйзенштейна представляет князя гениальным полководцем и едва ли не объединителем русских земель. Источники рисуют более сложную картину", - говорит научный сотрудник Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце Роман Шляхтин.