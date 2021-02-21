Мужчина выбросил в лесу диван, но об этом прознала полиция
Тихий лесной массив в лесах Науенской волости показался мужчине подходящим местом, чтобы выбросить диван, сообщает служба новостей LTV.
Тихий лесной массив в лесах Науенской волости показался мужчине подходящим местом, чтобы выбросить диван, сообщает служба новостей LTV.
Правда, мужчине не пришло в голову, что владелец леса оборудовал это место системой видеонаблюдения. Благодаря записи Государственная экологическая служба и Государственная полиция обнаружили виновного.
Как выяснилось, мужчина мог бесплатно сдать диван в пункте сортировки мусора в Даугавпилсе, и избежать наложенного на него штрафа в 125 евро.
Видео: сюжет службы новостей LTV (на латышском языке)