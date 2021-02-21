Вс, 21.02.2021
Полтора месяца скинули - уже нормально! Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Мужчина выбросил в лесу диван, но об этом прознала полиция

ФОТО: Ekrānšāviņš

Тихий лесной массив в лесах Науенской волости показался мужчине подходящим местом, чтобы выбросить диван, сообщает служба новостей LTV.

Правда, мужчине не пришло в голову, что владелец леса оборудовал это место системой видеонаблюдения. Благодаря записи Государственная экологическая служба и Государственная полиция обнаружили виновного.

Как выяснилось, мужчина мог бесплатно сдать диван в пункте сортировки мусора в Даугавпилсе, и избежать наложенного на него штрафа в 125 евро.

Видео: сюжет службы новостей LTV (на латышском языке)

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