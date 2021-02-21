KNAB задержал группу людей, продававших результаты аудитов СГД

Пока сама Служба доходов не очень хорошо выявляет таких людей в своих рядах. Однако деятельность одной подобной группы была остановлена Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по запросу предпринимателей.

На прошлой неделе антикоррупционные активисты завершили расследование и передали дело в прокуратуру. В нем фигурируют три посредника за организацию взяток, вымогательство взяток и хищение.

Один из них - бывший сотрудник СГД с обширными контактами в учреждении.

Аудиторы Службы государственных доходов обладают большой властью. Анализируя все операции компаний, они имеют информацию как о нарушениях, так и о том, на что компанию можно попросить обратить внимание. Системы внутренней безопасности по-прежнему бессильны предотвратить злоупотребления.

Год назад Служба государственных доходов провела аудит небольшого торговца медицинскими товарами. Вскоре неизвестный начал требовать у них взятку.

Человек, который обратился к предпринимателю, был посредником, сам он не работал в налоговой службе. Однако у него была конфиденциальная информация о счетах компании, транзакциях и замороженных суммах.

Такая могла быть только у сотрудников СГД.

Бизнесмен обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Там 30 апреля следователь возбудил уголовное дело о вымогательстве взятки. Начались следственные и оперативные работы по выявлению преступников.

22 сентября KNAB задержал двух посредников, а также бывшего сотрудника СГД Арманда Яунземса, которому они передавали взятки.

Арманд Яунземс работал в Службе государственных доходов с 13 октября 2008 года в должности главного налогового инспектора тематической инспекции Рижского регионального управления. Летом 2011 года он ушел со службы.

База данных Lursoft содержит информацию о том, что Яунземс является владельцем и членом правления компании Forniro - L. Компания заявила, что занимается розничной торговлей мебелью.

Годовые отчеты компаний показывают, что бывший сотрудник СГД не преуспел в ведении бизнеса. Он был членом и должностным лицом компаний, занимающихся торговлей мебелью.

Все они прописаны в квартирах, работали с убытками и долгами по налогам.

По уголовным делам, расследуемым KNAB, раскрыты два эпизода вымогательства взятки. Во втором случае деньги вымогались у деревообрабатывающей компании. Вымогателей не остановило даже то, что один из посредников уже находился под стражей.

У Яунземса, вероятно, были тесные контакты с сотрудниками Службы государственных доходов. Его жена работает в налоговой и таможенной полиции. В аудиторской части юридических лиц один отдел возглавляла его мать, другой руководитель - подруга матери. Именно в этой части были проверены две компании, фигурирующие в деле.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не смогли доказать, какому должностному лицу предназначалась взятка. Ни один сотрудник СГД не имеет статуса подозреваемого по делу, уже переданному в прокуратуру.

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов также подключилось к расследованию дела.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей возбуждено шесть дисциплинарных дел.

Хотя неизвестно, имели ли вымогатели реальную возможность повлиять на результат проверки или это было использование официальной информации для хищения денег, такие случаи подрывают престиж Службы государственных доходов.

Размер взятки в этом случае составляет около 60 тысяч евро. Это двухлетняя зарплата начальника контрольно-ревизионного управления Службы госдоходов.