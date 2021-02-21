Вс, 21.02.2021
Полтора месяца скинули - уже нормально! Алексей Навальный
Алексей Навальный
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KNAB задержал группу людей, продававших результаты аудитов СГД

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Служба государственных доходов очень заботится о своей репутации и обещает быть беспощадной по отношению к нечестным сотрудникам. Однако в деловой среде все еще циркулирует информация о том, что есть посредники, предлагающие наладить отношения с аудиторами СГД за плату, которые обещают пройти аудит СГД без выявления нарушений и штрафов.

Пока сама Служба доходов не очень хорошо выявляет таких людей в своих рядах. Однако деятельность одной подобной группы была остановлена Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по запросу предпринимателей.

На прошлой неделе антикоррупционные активисты завершили расследование и передали дело в прокуратуру. В нем фигурируют три посредника за организацию взяток, вымогательство взяток и хищение.

Один из них - бывший сотрудник СГД с обширными контактами в учреждении.

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Аудиторы Службы государственных доходов обладают большой властью. Анализируя все операции компаний, они имеют информацию как о нарушениях, так и о том, на что компанию можно попросить обратить внимание. Системы внутренней безопасности по-прежнему бессильны предотвратить злоупотребления.

Год назад Служба государственных доходов провела аудит небольшого торговца медицинскими товарами. Вскоре неизвестный начал требовать у них взятку.

Человек, который обратился к предпринимателю, был посредником, сам он не работал в налоговой службе. Однако у него была конфиденциальная информация о счетах компании, транзакциях и замороженных суммах.

Такая могла быть только у сотрудников СГД.

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Бизнесмен обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Там 30 апреля следователь возбудил уголовное дело о вымогательстве взятки. Начались следственные и оперативные работы по выявлению преступников.

22 сентября KNAB задержал двух посредников, а также бывшего сотрудника СГД Арманда Яунземса, которому они передавали взятки.

Арманд Яунземс работал в Службе государственных доходов с 13 октября 2008 года в должности главного налогового инспектора тематической инспекции Рижского регионального управления. Летом 2011 года он ушел со службы.

База данных Lursoft содержит информацию о том, что Яунземс является владельцем и членом правления компании Forniro - L. Компания заявила, что занимается розничной торговлей мебелью.

Годовые отчеты компаний показывают, что бывший сотрудник СГД не преуспел в ведении бизнеса. Он был членом и должностным лицом компаний, занимающихся торговлей мебелью.

Все они прописаны в квартирах, работали с убытками и долгами по налогам.

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По уголовным делам, расследуемым KNAB, раскрыты два эпизода вымогательства взятки. Во втором случае деньги вымогались у деревообрабатывающей компании. Вымогателей не остановило даже то, что один из посредников уже находился под стражей.

У Яунземса, вероятно, были тесные контакты с сотрудниками Службы государственных доходов. Его жена работает в налоговой и таможенной полиции. В аудиторской части юридических лиц один отдел возглавляла его мать, другой руководитель - подруга матери. Именно в этой части были проверены две компании, фигурирующие в деле.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не смогли доказать, какому должностному лицу предназначалась взятка. Ни один сотрудник СГД не имеет статуса подозреваемого по делу, уже переданному в прокуратуру.

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов также подключилось к расследованию дела.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей возбуждено шесть дисциплинарных дел.

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Хотя неизвестно, имели ли вымогатели реальную возможность повлиять на результат проверки или это было использование официальной информации для хищения денег, такие случаи подрывают престиж Службы государственных доходов.

Размер взятки в этом случае составляет около 60 тысяч евро. Это двухлетняя зарплата начальника контрольно-ревизионного управления Службы госдоходов.

Руководство Службы государственных доходов пытается умолчать и скрыть нарушения своих сотрудников. Служба отказывает журналистам в доступе к решениям по дисциплинарным делам на том основании, что это конфиденциальная информация.

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