"Последний видеозвонок перед смертью". Резидент о работе в Covid-отделении, где "умирают слишком много"

"Это был вызов!" - так новые обязательства обозначает сама врач. Ее начальник в другом отделении - заведующий Клиникой неотложной медицинской помощи и приема пациентов Алексей Вишняков - говорит, что все произошло быстро и в каком-то смысле безжалостно.

"Однажды рано утром заведующая отделением сообщила мне, что все врачи отделения больны.

Рядом со мной были два молодых врача, и я сказал им: "Девочки, вы должны взять на себя отделение". Мы за десять минут нашли тех врачей, кто будет там работать. Да, они резиденты, но у всех есть наставники, которые помогают". То было сложное время: "Пациенты умирали. Тяжело умирали", - вспоминает Вишняков.

Онкологическое заболевание в сочетании с Covid-19 протекает непросто. Химиотерапию необходимо прекратить. "Есть пациенты с лейкемией, с лимфомами, у нас есть пациенты, которые недавно прошли курс химиотерапии. Возрастные группы разные. У каждого своя история. У них очень ослаблен иммунитет. Что, конечно, плохо, учитывая также основное заболевание. Бой очень тяжелый!" - признает Улла Розенберга.

Гематология определенно не та специальность, которую Улла выбрала бы в первую очередь.

Но это время не оставляет молодым врачам большого выбора: они идут работать там, где больше всего нужны их знания, молодость и, в некотором смысле, бесстрашие.

Covid-19 - это время резидентов. Новосозданные отделения возглавляют не врачи в возрасте.

"Я сертифицированный интернист. Но я поступила в ординатуру по эндокринологии. Сейчас нас всех перебрасывают на работу с Covid-19, потому что нужны дополнительные силы. И мой путь привел меня в гематологическое отделение. Но я считаю, что организм - одно целое, и мы смотрим на каждого пациента комплексно. Есть консультации с инфектологами и пульмонологами. Конечно, конкретных лекарств нет, но лечение проходит эритроцитарными массами, тромбоцитарными массами", - рассказывает Улла Розенберга.

Последний видеозвонок

Об этом говорили уже многие молодые врачи, и коллеги Уллы говорят то же самое - к смерти невозможно привыкнуть, потому что в этих палатах Covid-19 умирают слишком много. Кроме того, запрещены посещения, и у многих возможность общаться с теми, кто остался дома, появляется, только когда врач или медсестра приносят в палату телефон.

"Либо мы, либо медсестры делаем эти видеозвонки. И тогда можно увидеть своих близких в последний раз", - рассказывает Улла.

Улла также регулярно общается с родственниками пациентов. Она объясняет и отвечает на десятки вопросов. "Я регулярно, каждый день, звоню родственникам. Есть родственники, которым мы звоним каждый день. Это сложно, но я стараюсь не скрывать, если пациенту становится хуже", - признается она.