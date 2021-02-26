Парк хаски, древняя крепость и место, которое благословил Далай Лама. Куда поехать на выходных?

Яунмарупский природный парк раскинулся прямо между трехэтажными советскими постройками и живописным озером Pavasari. Здесь есть освещенная набережная со скамейками, обустроенный веломаршрут, милая аллея и ухоженный пляж у водоема с утками. В прошлом году самоуправление торжественно открыло современную игровую площадку Pavasaru bērnu laukums, и теперь, кажется, сюда съезжаются семьи со всей Риги и ближайших территорий.
Сама площадка разделена на несколько зон для разных возрастных групп - от 6 до 16 лет. Есть зона для гимнастики, несколько зон с горками и качелями, лазалками и каруселями, зона для силовых упражнений и упражнений на координацию.
Да, территория парка совсем небольшая и не подходит для длительных прогулок. Зато если вам необходимо выгулять маленького непоседу, а все детские площадки в районе давно изучены и изрядно поднадоели, то здесь можно отлично скрасить несколько часов выходного дня.
По дороге или на обратном пути можно посетить болото Черного озера (Melnā ezera purvs) - короткую тропу с вышкой и живописным видом. Путь длится меньше километра, поэтому ехать сюда отдельно точно не стоит.
Пагода Мира (Miera Pagoda)
Расстояние от центра Риги: 42 км
Кому подойдет: тем, кто ищет уникальные места
Для одних это место, помогающее привести в гармонию разум, для других - уникальное архитектурное сооружение, нехарактерное для Латвии. Иными словами, Пагода Мира вряд ли хоть кого-то оставит равнодушным.
Считается, что пагода находится в "месте силы" - в самой центральной точке страны. Его из 12 вариантов выбрали Учителя из Тибета и благословил Далай Лама.
На территории есть залы для тематических мероприятий, кафе, многолетний дуб, место для загадывания желаний. На отдельной территории пасутся специальные лошади, участвующие в восстановительных процедурах для гостей Пагоды.
Замок Улдевена (Uldevena pils)
Расстояние от центра Риги: 53 км
Кому подойдет: интересующимся историей
Если вы ничего не слышали о жизни древних латышей, а знания с прогулянных уроков истории хочется восполнить - добро пожаловать в Лиелварде. Улдевена - это реконструкция деревянного замка Хll века, созданного по результатам исследования остатков древних строений, найденных в разных местах страны. На сегодняшний день это единственное место в Латвии, где можно познакомиться с бытом древнелатышского правителя.
Постройку можно осмотреть как снаружи, так и внутри. Гид расскажет, как жили в то время, как проводили досуг, что носили и что ели.
Но главное, что все постройки открыты, везде можно залезть, посмотреть и все потрогать.
Вход платный: детям до 13 лет - 2 евро, взрослым - 4 евро. Замок можно посетить по предварительной записи по телефону 29465792 или написав в Facebook.