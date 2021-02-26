Пт, 26.02.2021
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Парк хаски, древняя крепость и место, которое благословил Далай Лама. Куда поехать на выходных?
5 мест вблизи Риги

ФОТО: Instagram / Instagram

Несмотря на то, что официально весна начнется лишь на следующей неделе, за окном становится все теплее, а световой день - длиннее. А значит - все чаще хочется выбираться из душных квартир для спокойных прогулок на природе или поисков чего-то нового. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам. 

Заповедник "Большие Кангари" (Dabas liegums Lielie Kangari)

Расстояние от центра Риги: 43 км

Оценка в Google: 4,8  

Кому подойдет: для неспешных прогулок на природе; для прогулок с коляской

Туристическая тропа в заповеднике "Большие Кангари" еще относительно свежая - двухкилометровая пешеходная "така" и 33-метровая смотровая башня с платформой действуют с декабря 2018 года. Правда, официальное открытие состоялось лишь спустя полгода - в 2019-м. Стоит ли говорить, что тропа еще очень ухоженная, в отличном состоянии и практически полностью состоит из деревянных настилов, поэтому отлично подойдет для прогулок с коляской.

На протяжении двух километров установлены информативные стенды - кто здесь обитает, что растет, история заповедника. Представлены стенды с заданиями и физическими упражнениями, которые необходимо сделать по пути. Дети точно оценят!

Тропа также обустроена лавочками, на одной из которых можно сделать привал, чтобы восстановить силы и попить горячего чаю из термоса. Если говорить о еде, то стоит учесть, что поблизости никаких кафе нет. Если только в Ропажи, но это 10 км от тропы. 

Поверьте, "Большие Кангари" не стоит недооценивать - несмотря на то, что тропа всего два километра, окружающие пейзажи завораживают настолько, что здесь легко потерять счет времени. 

Парк хаски "Госпожа Вульф" (Vulfas kundze)

Расстояние от центра Риги: 23 км

Оценка в Google: 4,8  

Кому подойдет: любителям животных, семьям с детьми, интересующимся породой

Сегодня, если хочется покататься в собачьей упряжке, не нужно ехать в Швецию или Финляндию. Все уже давно доступно здесь, в Латвии. Правда, при определенных условиях - если толщина снежного покрова достигает 20 см. В остальное время года расположившийся в Гаркалнском крае парк хаски "Госпожа Вульф" тоже принимает гостей - здесь можно не только прогуляться с сибирскими хаски, но и узнать много об особенностях породы, принять участие в обучающих играх и мастер-классах, устроить день рождения или корпоратив, угоститься свежеиспеченным хлебом и купить микрозелень. 

Посетить это уникальное место можно лишь по предварительной записи. Вся информация доступна на страничке парка в Facebook.

Природный парк и детская площадка в Яунмарупе (Jaunmārupes dabas parks)

Расстояние от центра Риги: 15 км

Оценка в Google: 4,7  

Кому подойдет: семьям с детьми

Яунмарупский природный парк раскинулся прямо между трехэтажными советскими постройками и живописным озером Pavasari. Здесь есть освещенная набережная со скамейками, обустроенный веломаршрут, милая аллея и ухоженный пляж у водоема с утками. В прошлом году самоуправление торжественно открыло современную игровую площадку Pavasaru bērnu laukums, и теперь, кажется, сюда съезжаются семьи со всей Риги и ближайших территорий.

Сама площадка разделена на несколько зон для разных возрастных групп - от 6 до 16 лет. Есть зона для гимнастики, несколько зон с горками и качелями, лазалками и каруселями, зона для силовых упражнений и упражнений на координацию. 

Да, территория парка совсем небольшая и не подходит для длительных прогулок. Зато если вам необходимо выгулять маленького непоседу, а все детские площадки в районе давно изучены и изрядно поднадоели, то здесь можно отлично скрасить несколько часов выходного дня. 

По дороге или на обратном пути можно посетить болото Черного озера (Melnā ezera purvs) - короткую тропу с вышкой и живописным видом. Путь длится меньше километра, поэтому ехать сюда отдельно точно не стоит. 

Пагода Мира (Miera Pagoda)

Расстояние от центра Риги: 42 км

Оценка в Google: 4,7  

Кому подойдет: тем, кто ищет уникальные места

Для одних это место, помогающее привести в гармонию разум, для других - уникальное архитектурное сооружение, нехарактерное для Латвии. Иными словами, Пагода Мира вряд ли хоть кого-то оставит равнодушным.

Считается, что пагода находится в "месте силы" - в самой центральной точке страны. Его из 12 вариантов выбрали Учителя из Тибета и благословил Далай Лама.

На территории есть залы для тематических мероприятий, кафе, многолетний дуб, место для загадывания желаний. На отдельной территории пасутся специальные лошади, участвующие в восстановительных процедурах для гостей Пагоды.

Посетить можно по предварительной записи.

Замок Улдевена (Uldevena pils)

Расстояние от центра Риги: 53 км

Оценка в Google: 4,3  

Кому подойдет: интересующимся историей

Если вы ничего не слышали о жизни древних латышей, а знания с прогулянных уроков истории хочется восполнить - добро пожаловать в Лиелварде. Улдевена - это реконструкция деревянного замка Хll века, созданного по результатам исследования остатков древних строений, найденных в разных местах страны. На сегодняшний день это единственное место в Латвии, где можно познакомиться с бытом древнелатышского правителя.

Постройку можно осмотреть как снаружи, так и внутри. Гид расскажет, как жили в то время, как проводили досуг, что носили и что ели.

Но главное, что все постройки открыты, везде можно залезть, посмотреть и все потрогать. 

Вход платный: детям до 13 лет - 2 евро, взрослым - 4 евро. Замок можно посетить по предварительной записи по телефону 29465792 или написав в Facebook.

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