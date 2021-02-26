Парк хаски, древняя крепость и место, которое благословил Далай Лама. Куда поехать на выходных?

Заповедник "Большие Кангари" (Dabas liegums Lielie Kangari)

Расстояние от центра Риги: 43 км

Оценка в Google: 4,8

Кому подойдет: для неспешных прогулок на природе; для прогулок с коляской

Туристическая тропа в заповеднике "Большие Кангари" еще относительно свежая - двухкилометровая пешеходная "така" и 33-метровая смотровая башня с платформой действуют с декабря 2018 года. Правда, официальное открытие состоялось лишь спустя полгода - в 2019-м. Стоит ли говорить, что тропа еще очень ухоженная, в отличном состоянии и практически полностью состоит из деревянных настилов, поэтому отлично подойдет для прогулок с коляской.

На протяжении двух километров установлены информативные стенды - кто здесь обитает, что растет, история заповедника. Представлены стенды с заданиями и физическими упражнениями, которые необходимо сделать по пути. Дети точно оценят!

Тропа также обустроена лавочками, на одной из которых можно сделать привал, чтобы восстановить силы и попить горячего чаю из термоса. Если говорить о еде, то стоит учесть, что поблизости никаких кафе нет. Если только в Ропажи, но это 10 км от тропы.

Поверьте, "Большие Кангари" не стоит недооценивать - несмотря на то, что тропа всего два километра, окружающие пейзажи завораживают настолько, что здесь легко потерять счет времени.

Парк хаски "Госпожа Вульф" (Vulfas kundze)

Расстояние от центра Риги: 23 км

Оценка в Google: 4,8

Кому подойдет: любителям животных, семьям с детьми, интересующимся породой

Сегодня, если хочется покататься в собачьей упряжке, не нужно ехать в Швецию или Финляндию. Все уже давно доступно здесь, в Латвии. Правда, при определенных условиях - если толщина снежного покрова достигает 20 см. В остальное время года расположившийся в Гаркалнском крае парк хаски "Госпожа Вульф" тоже принимает гостей - здесь можно не только прогуляться с сибирскими хаски, но и узнать много об особенностях породы, принять участие в обучающих играх и мастер-классах, устроить день рождения или корпоратив, угоститься свежеиспеченным хлебом и купить микрозелень.

Посетить это уникальное место можно лишь по предварительной записи. Вся информация доступна на страничке парка в Facebook.

Природный парк и детская площадка в Яунмарупе (Jaunmārupes dabas parks)

Расстояние от центра Риги: 15 км

Оценка в Google: 4,7