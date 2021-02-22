Исследование: каждый десятый житель Латвии имеет проблемы со здоровьем полости рта

Примерно каждый десятый (13%) житель Латвии в прошлом году столкнулся с проблемами здоровья полости рта, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
Как разъясняют эксперты, это - лишь верхушка айсберга. Это подтверждают и результаты исследования - в течение последнего года 78% респондентов не посещали стоматолога-гигиениста, а 61% - стоматолога. Именно профилактика является непременным условием предотвращения серьезных повреждений зубов и десен.
Интересно, проблемы со здоровьем полости рта одинаково часто испытывают люди всех возрастов, тогда как население с низкими доходами сталкивается с проблемами полости рта почти вполовину чаще от количества всех респондентов - каждый пятый или 20%. Специалисты по здоровью полости рта отмечают, что ситуация с посещением стоматолога улучшается, тогда как люди по-прежнему ленятся посещать стоматолога-гигиениста. Данные индекса здоровья показывают тревожную тенденцию - 41% латвийцев никогда в жизни не посещали стоматолога-гигиениста, причем, чем старше человек, тем эта тенденция - более выражена. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет ни разу не посещали гигиениста в 25% случаев, в возрастной группе от 45 до 54 лет - в 41% случаев, а среди пожилых людей - уже в 67% случаев.
Причины, почему люди не ходят к стоматологу-гигиенисту или стоматологу, различны, но наиболее распространенными являются четыре. Во-первых, это относительно низкая платежеспособность, что видим также и в результатах исследования - более благополучные люди примерно вдвое меньше имеют проблем со здоровьем полости рта. Во-вторых, люди в возрасте все еще могут испытывать психологический страх боли, не осознавая, что современные методы лечения и профилактики стали безболезненными. В-третьих, среди населения отсутствует понимание важности профилактики для здоровья зубов и десен. В-четвертых, ограничена доступность стоматолога и гигиениста за пределами крупных городов, зачастую с длинными очередями на запись, - говорит фармацевт "Mana Aptieka" Агнесе Ритене.
Кариес - не врожденный, он развивается в течение жизни
Стоматолог детского отделения Института стоматологии Рижского университета им. Страдыня Анете Стреле говорит, что в кабинете приходится слышать различные оправдания, почему во рту полно дыр или кариеса, причем чаще всего люди связывают плохое состояние зубов с наследственностью. Однако врач объясняет, что генетика не имеет значения в развитии кариеса, хотя могут быть и исключения, связанные с другими патологиями твердых тканей зубов, но они встречаются редко.
Кариес - это заболевание, связанное с изменениями среды в полости рта или, другими словами, непосредственно связанное с потреблением сахара. Наследуются не "плохие зубы", а вредные привычки в еде. Полностью отказаться от сахара невозможно, поэтому самым важным для здоровья зубов является правильный уход за ними, начиная с первого зуба.
Заботьтесь о профилактике, а не о последствиях
В обществе существует миф о том, что хорошие и здоровые зубы - это заслуга стоматолога, однако это не так, чаще всего это - своя собственная заслуга, а в детстве - заслуга родителей. Казалось бы, в том, что зубы нужно чистить дважды в день и как минимум в течение двух минут, не нужно никого убеждать, однако А. Стреле отмечает, что об этом стоит напоминать. Кроме того, еще более важно ухаживать за зубами правильно, выбирая наиболее подходящие средства и методы ухода за зубами.
"Мне, как стоматологу, ежедневно приходится опровергать различные общественные и вводящие в заблуждение утверждения - один из наиболее трудно искореняемых - миф, что фториды вредны. В действительности, единственный научно доказанный отрицательный эффект - это флюороз или белые пятна на зубной эмали, которые могут возникнуть при чрезмерном использовании фторидов в возрасте до шести лет. Поэтому пациентам, как детям, так и взрослым, рекомендуется использовать фтор-содержащую зубную пасту, особое внимание уделяя тому, чтобы количество фторида в зубной пасте составляло от 1000 до 1500 ч/млн. Кроме того, для детей подойдут и взрослые зубные пасты для профилактики кариеса, за исключением отбеливающих, абразивных зубных паст или антибактериальных паст, содержащих хлоргексидин или триклозан. В зависимости от возраста человека следует учитывать и разницу в количестве зубной пасты, – говорит стоматолог А. Стреле.
Запасы фтора необходимо пополнять дважды в день, чтобы они выполняли свою функцию защиты в борьбе с кислотами. Поэтому, если утром недостаточно времени, чтобы почистить зубы, рекомендуется втереть в зубы соответствующее возрасту количество зубной пасты - это будет намного лучше, чем не чистить зубы вообще. В свою очередь, чистка зубов перед сном – обязательна, потому что ночью количество слюны уменьшается, и поэтому зубы становятся более восприимчивыми к кислотам. Если зубной налет не очистить и запасы фтора не восполнены, ночью повышается риск развития кариеса. Конечно, настолько же важно регулярно - как минимум раз в год, а лучше - раз в полгода - ходить к специалисту по гигиене полости рта.
Хорошая гигиена полости рта важна также b для иммунитета
Здоровье полости рта идет рука об руку с иммунной системой и здоровьем человека в целом. Регулярный и правильный уход за полостью рта также может помочь сохранить иммунную систему, что особенно важно во время пандемии. Кроме того, проблемы со здоровьем полости рта могут вызвать ряд других проблем со здоровьем. Это можно объяснить тем, что рот является основными "вратами" для бактерий, которые, при неблагоприятных условиях, могут изо рта попасть в кровь, таким образом увеличивая риск инфекции и воспаления в других частях тела. Самыми распространенными заболеваниями, которые вызывает плохая гигиена полости рта, являются сердечно-сосудистые заболевания, инфекции дыхательных путей и диабет.