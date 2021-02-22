Исследование: каждый десятый житель Латвии имеет проблемы со здоровьем полости рта

Как разъясняют эксперты, это - лишь верхушка айсберга. Это подтверждают и результаты исследования - в течение последнего года 78% респондентов не посещали стоматолога-гигиениста, а 61% - стоматолога. Именно профилактика является непременным условием предотвращения серьезных повреждений зубов и десен.

Интересно, проблемы со здоровьем полости рта одинаково часто испытывают люди всех возрастов, тогда как население с низкими доходами сталкивается с проблемами полости рта почти вполовину чаще от количества всех респондентов - каждый пятый или 20%. Специалисты по здоровью полости рта отмечают, что ситуация с посещением стоматолога улучшается, тогда как люди по-прежнему ленятся посещать стоматолога-гигиениста. Данные индекса здоровья показывают тревожную тенденцию - 41% латвийцев никогда в жизни не посещали стоматолога-гигиениста, причем, чем старше человек, тем эта тенденция - более выражена. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет ни разу не посещали гигиениста в 25% случаев, в возрастной группе от 45 до 54 лет - в 41% случаев, а среди пожилых людей - уже в 67% случаев.

Зубной врач. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Причины, почему люди не ходят к стоматологу-гигиенисту или стоматологу, различны, но наиболее распространенными являются четыре. Во-первых, это относительно низкая платежеспособность, что видим также и в результатах исследования - более благополучные люди примерно вдвое меньше имеют проблем со здоровьем полости рта. Во-вторых, люди в возрасте все еще могут испытывать психологический страх боли, не осознавая, что современные методы лечения и профилактики стали безболезненными. В-третьих, среди населения отсутствует понимание важности профилактики для здоровья зубов и десен. В-четвертых, ограничена доступность стоматолога и гигиениста за пределами крупных городов, зачастую с длинными очередями на запись, - говорит фармацевт "Mana Aptieka" Агнесе Ритене.

Кариес - не врожденный, он развивается в течение жизни

Стоматолог детского отделения Института стоматологии Рижского университета им. Страдыня Анете Стреле говорит, что в кабинете приходится слышать различные оправдания, почему во рту полно дыр или кариеса, причем чаще всего люди связывают плохое состояние зубов с наследственностью. Однако врач объясняет, что генетика не имеет значения в развитии кариеса, хотя могут быть и исключения, связанные с другими патологиями твердых тканей зубов, но они встречаются редко.

Кариес - это заболевание, связанное с изменениями среды в полости рта или, другими словами, непосредственно связанное с потреблением сахара. Наследуются не "плохие зубы", а вредные привычки в еде. Полностью отказаться от сахара невозможно, поэтому самым важным для здоровья зубов является правильный уход за ними, начиная с первого зуба.

Заботьтесь о профилактике, а не о последствиях