TVNET Grupa начала 2021 год с позиции лидера на рынке СМИ

Главный редактор TVNET Grupa Том Островскис. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Наши привычки и интересы меняются, но доверие к брендам TVNET Grupa - TVNET.lv, RusTVNET.lv, Apollo.lv, Spoki.lv, Receptes.lv - находится на устойчиво высоком уровне, говорит главный редактор TVNET Grupa Том Островскис: "Ответственность СМИ перед лицом общества, особенно во время режима чрезвычайной ситуации в Латвии и мире, действительно высока и еще больше укрепляет нашу уверенность в своем долге - информировать, образовывать и развлекать. Доверие читателей - источник вдохновения для нас самих. Чтобы в полное вызовов время продолжать предлагать качественное и актуальное содержание для всех групп общества, мы открыли свежую страницу с новой видеостудией и новыми продуктами - рассылкой TVNET и нашим онлайн-журналом Klik, что особенно приятно, так как за первые три месяца мы привлекли более 2000 абонентов. Спасибо!".

Общее число посетителей TVNET Grupa в январе - 870 300 уникальных пользователей, свидетельствуют обобщенные Gemius результаты; у группы Delfi - 845 190, далее следует inbox.lv с 735 829 пользователями.

Прошлый год для команды TVNET был временем испытаний

Заместитель главного редактора TVNET и руководитель Отдела новостей Дита Дерума. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Работа наших журналистов тесно связана с тем, чтобы быть среди людей, держать руку на пульсе общества в важных вопросах и доносить истории читателей до других, рассказывает заместитель главного редактора TVNET и руководитель Отдела новостей Дита Дерума: "Кажется, что искусство общения, которое лежит в основе нашей работы, практически невозможно без присутствия в происходящем и контакта с людьми. Однако пандемия коронавируса не остановила цепочку событий в мире, поэтому мы приспособились к единственной реальности и находились внутри всех важнейших событий в Латвии и мире, несмотря на установленные вирусом границы и риски для жизни журналистов: мы были очными свидетелями последних моментов войны в Нагорном Карабахе, в то время как здесь, дома, активно следили за сменой власти в Риге. Но на протяжении 2020 года мы неустанно были рядом с чередой вызванных пандемией перемен, которые прибавили нам несколько новых морщинок на лицах: были вместе с нашими врачами в тяжелейшие моменты и вместе боролись против заговоров, которые продолжают наносить удары по демократии, осознанно искажая действительность, и вынуждают ставить под сомнение здравый смысл".

"Именно так - не против теорий заговора, а против заговоров, так как никаких теорий не существует, как и доказательств бесчисленных утверждений, которые поставили под сомнение и до сих пор ставят под сомнение работу медиков и науку, - уверена Дита Дерума. - Из стремления к высокомерию и популярности совершаются атаки на фундамент демократии - свободные СМИ, школы и вузы, госструктуры, экспертов различных уровней - они больно затрагивают всех нас, но больше всего - основы демократии. Их защита - вопрос нашей повестки дня и в этом году, и всегда!".

Команда Apollo набирает обороты

Главный редактор Apollo Кристине Кравале. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET