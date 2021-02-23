TVNET Grupa начала 2021 год с позиции лидера на рынке СМИ

TVNET Grupa начала 2021 год с лидерской позиции в среде латвийских интернет-медиа, достигнув 870 000 уникальных пользователей, свидетельствует опубликованная международным предприятием интернет-исследований Gemius статистика об общей аудитории латвийских интернет-ресурсов в январе 2021 года.
Наши привычки и интересы меняются, но доверие к брендам TVNET Grupa - TVNET.lv, RusTVNET.lv, Apollo.lv, Spoki.lv, Receptes.lv - находится на устойчиво высоком уровне, говорит главный редактор TVNET Grupa Том Островскис: "Ответственность СМИ перед лицом общества, особенно во время режима чрезвычайной ситуации в Латвии и мире, действительно высока и еще больше укрепляет нашу уверенность в своем долге - информировать, образовывать и развлекать. Доверие читателей - источник вдохновения для нас самих. Чтобы в полное вызовов время продолжать предлагать качественное и актуальное содержание для всех групп общества, мы открыли свежую страницу с новой видеостудией и новыми продуктами - рассылкой TVNET и нашим онлайн-журналом Klik, что особенно приятно, так как за первые три месяца мы привлекли более 2000 абонентов. Спасибо!".
Общее число посетителей TVNET Grupa в январе - 870 300 уникальных пользователей, свидетельствуют обобщенные Gemius результаты; у группы Delfi - 845 190, далее следует inbox.lv с 735 829 пользователями.
Прошлый год для команды TVNET был временем испытаний
Работа наших журналистов тесно связана с тем, чтобы быть среди людей, держать руку на пульсе общества в важных вопросах и доносить истории читателей до других, рассказывает заместитель главного редактора TVNET и руководитель Отдела новостей Дита Дерума: "Кажется, что искусство общения, которое лежит в основе нашей работы, практически невозможно без присутствия в происходящем и контакта с людьми. Однако пандемия коронавируса не остановила цепочку событий в мире, поэтому мы приспособились к единственной реальности и находились внутри всех важнейших событий в Латвии и мире, несмотря на установленные вирусом границы и риски для жизни журналистов: мы были очными свидетелями последних моментов войны в Нагорном Карабахе, в то время как здесь, дома, активно следили за сменой власти в Риге. Но на протяжении 2020 года мы неустанно были рядом с чередой вызванных пандемией перемен, которые прибавили нам несколько новых морщинок на лицах: были вместе с нашими врачами в тяжелейшие моменты и вместе боролись против заговоров, которые продолжают наносить удары по демократии, осознанно искажая действительность, и вынуждают ставить под сомнение здравый смысл".
"Именно так - не против теорий заговора, а против заговоров, так как никаких теорий не существует, как и доказательств бесчисленных утверждений, которые поставили под сомнение и до сих пор ставят под сомнение работу медиков и науку, - уверена Дита Дерума. - Из стремления к высокомерию и популярности совершаются атаки на фундамент демократии - свободные СМИ, школы и вузы, госструктуры, экспертов различных уровней - они больно затрагивают всех нас, но больше всего - основы демократии. Их защита - вопрос нашей повестки дня и в этом году, и всегда!".
Команда Apollo набирает обороты
Кристине Кравале, главный редактор Apollo: "В 2020 году из-за пандемии Covid-19 мир, казалось, на мгновение остановился, но команда Apollo набрала новые обороты. В тяжелые моменты, затянувшиеся на несколько месяцев, мы собрались и смогли увидеть друг друга в новом и теплом свете. Новостная служба Apollo.lv на своей коже прочувствовала древнюю поговорку - мал муравей телом, да велик делом, - в начале пандемии заставив конкурентов встряхнуться и отнестись к нашему существованию еще серьезнее, чем раньше. Созданные Covid-19 условия не позволили нам реализовать многие идеи - глянцевые программы в студии и репортажи с судебных заседаний, однако мы не остановились и придумали новые форматы, чтобы продолжить взятый курс. Несмотря на сложности, которые принес прошлый год, Apollo.lv находит силу в своих людях, да, банально, но мы воплощаем принцип "один за всех и все за одного", что пользователь может оценить на нашем портале".
RUS TVNET: мы - местный герой с активной позицией
Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора RUS TVNET: "После долгих поисков в 2020 году RUS TVNET самоидентифицировался: мы - местный герой с активной позицией. Именно это осознание двигает нас вперед. И именно это - наше обещание своим читателям. И именно таким людям вокруг нас мы посвятили серию статей "Я - местный".
Мы служим высшей цели - быть заслуживающим доверия ресурсом для тех жителей Латвии, для которых русский язык родной, - осознавая при этом давление дезинформации в условиях Covid-19, особенно среди русскоязычной аудитории. Именно поэтому каждый материал RUS TVNET о Covid-19 был и является проверенным и будет таковым - безопасным и заслуживающим доверия. Мы идем в ногу со времени и теперь присутствуем на платформе Telegram, мы развенчиваем мифы и рассказываем о мире блогеров в серии "Правда/Миф", а также удачно производим первый собственный подкаст "Ой, все!". Мы осознаем свою ответственность перед обществом и открыты к дискуссии со своей аудиторией, поэтому приглашаем на новую передачу в прямом эфире "Кто вам платит?".
Мы обещаем и в дальнейшем предоставлять качественные материалы как для закоренелых скептиков, так и для молодых умов и новаторов!".
Встречаемся на Олимпиаде в Токио и хоккейном чемпионате в Риге!
Раймонд Озолиньш, журналист TVNET Sports: "В 2020 году крупнейшим вызовом в работе было лето, когда в начале пандемии весь мировой спорт встал на паузу. Нужно было подойти к работе творчески, чтобы разбавить новости о Covid-19 чем-то, что не было бы столь удручающим. Между попытками латвийских спортсменов сохранить спортивную форму нам удалось провести опрос читателей, установивший лучшего спортсмена Латвии всех времен (Янис Лусис) и спортсменку (Ульяна Семенова). Между прочим, в этом году будем присутствовать на Олимпиаде в Токио в июне/августе!"
Гатис Крецерис, журналист TVNET Sports: "Так же, как и большинству людей в своей работе, пришлось приспосабливаться к условиям. Профессиональный спорт несколько месяцев находился на паузе. Мы пытались рассказать читателям о влиянии Covid-19 с точки зрения спортсмена, спортивной организации. Организовали свою работу удаленно, используя различные онлайн-платформы. Честно говоря, мне это нравится, так как таким образом экономится время. Встречаемся на чемпионате мира в Риге!".
Ингарс Тенис, редактор TVNET Auto: "У нас как у интернет-СМИ главные рабочие инструменты - компьютер, телефон, и они, как известно, работают везде, где есть электричество и покрытие сети данных. 2020 год дал возможность испробовать свои рабочие навыки в самых интересных местах и временах. В самолете работали и раньше, в автобусе - впервые. Кроме того, в автобусе был интернет!".
Криста Гаранча, редактор Sejas: "2020 год был полон вызовов в самых различных сферах, однако мы, TVNET, сумели сохранить холодный рассудок и доказать, что можем мгновенно реагировать на "новый мировой порядок". Это доказала возможность работать удаленно, сохраняя выдающиеся результаты. В это время больше всего ценю предоставленное работникам доверие и ощущение, что мы все вместе находимся в этом кризисе и все вместе и выйдем из него - еще более закаленными и лучшими!".
Spoki Match
Руководитель Spoki.lv Эвита Раузе: "2020 год был основательным вызовом для развлекательного портала Spoki.lv. Во время, когда умы людей занимало все о и вокруг пандемии, на развлечения осталось меньше времени. Опыт, который был накоплен, неизмерим. Так же, как и людям приходилось приспосабливаться к новым условиям жизни, и нам пришлось приспособиться к новому виду работы - работе из дома. 2020 год для развлекательного портала Spoki.lv начался с очень резких изменений. В феврале прошлого года мы представили читателям новый дизайн, разработанный, чтобы выделить самое главное - созданное пользователями содержание. Еще увидим, что принесет 2021 год, однако и этот год мы начали с давно задуманной идеи - нового сервиса знакомств Spoki Match. Spoki.lv уже давно был местом, где можно познакомиться и найти единомышленников, поэтому наша задача в этом году - сделать все, чтобы пользователям Spoki.lv было не только интересно там находиться, но и появилась бы возможность найти того самого и, может быть, единственного".
Только вместе с вами!
Ежемесячно в опубликованных Gemius данных о посещении всей латвийской интернет-аудитории обобщаются данные с различных устройств - компьютеров, мобильных телефонов и планшетов, принимая во внимание частичное совпадение различных платформ (Gemius publishers). В свою очередь, статистика посещаемости сайта не учитывает перекрытие читателей для сайтов одной медиа-группы (Gemius domain).