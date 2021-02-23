Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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Юлия Навальная вернулась в Россию

Юлия и Алексей Навальные. ФОТО: ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM/EPA

Супруга политика Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "112". 

Telegram-канал "112" опубликовал видеоролик, на котором Юлия Навальная идет по аэропорту. Как утверждает издание, она прилетела из Франкфурта-на-Майне. Сама Навальная пока никак не комментировала свое возвращение.

Напоминаем, что Юлия Навальная покинула Россию и улетела в Германию 10 февраля. По данным немецкого издания Der Spiegel, она посещала страну с частным визитом.

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