Юлия Навальная вернулась в Россию
Супруга политика Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "112".
Супруга политика Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "112".
Telegram-канал "112" опубликовал видеоролик, на котором Юлия Навальная идет по аэропорту. Как утверждает издание, она прилетела из Франкфурта-на-Майне. Сама Навальная пока никак не комментировала свое возвращение.
Напоминаем, что Юлия Навальная покинула Россию и улетела в Германию 10 февраля. По данным немецкого издания Der Spiegel, она посещала страну с частным визитом.