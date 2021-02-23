Вт, 23.02.2021
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Уга Думпис, инфекционист
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NASA опубликовало первое видео с Марса, снятое роботом Perseverance

Первые кадры с Perseverance ФОТО: NASA TV/via REUTERS

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 22 февраля, опубликовало видео, показывающее посадку самоходного робота Perseverance ("упорство" - англ.) на поверхность Марса.

Видео: приземление Perseverance на Марс

NASA также выпустило первую аудиозапись с Марса. На записи, сделанной роботом, слышен легкий ветерок.

Во время посадки микрофон не работал, но он смог записать звук, когда робот уже приземлился на Марсе.

Видео, которое длится три минуты 25 секунд, показывает, как робот приземляется на поверхность Марса в облаке пыли.

Уже сообщалось, что Perseverance успешно приземлился на Марс в прошлый четверг.

Perseverance стал пятым самоходным роботом с 1997 года, завершившим свое путешествие на Марс.

У Perseverance, который весит 1040 килограммов, есть небольшой вертолет, роботизированная "рука", два лазера, 23 камеры, два микрофона и другое оборудование. Робот будет искать на Марсе окаменелые бактерии, а также собирать образцы камней и почвы.

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