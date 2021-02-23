NASA опубликовало первое видео с Марса, снятое роботом Perseverance

Видео: приземление Perseverance на Марс

NASA также выпустило первую аудиозапись с Марса. На записи, сделанной роботом, слышен легкий ветерок.

Во время посадки микрофон не работал, но он смог записать звук, когда робот уже приземлился на Марсе.

Видео, которое длится три минуты 25 секунд, показывает, как робот приземляется на поверхность Марса в облаке пыли.

Уже сообщалось, что Perseverance успешно приземлился на Марс в прошлый четверг.

Perseverance стал пятым самоходным роботом с 1997 года, завершившим свое путешествие на Марс.