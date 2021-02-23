"Мы стоим на пороге ужасного цунами?" В Латвии учащаются случаи заболевания британским штаммом Covid-19

По его словам, нельзя исключать возможность того, что

примерно через четыре недели этот штамм будет доминировать в Латвии.

По наблюдениям из других стран, распространенность британского штамма удваивается каждые две недели.

Между тем на шестой неделе года - с 8 по 14 февраля - британский штамм был обнаружен в 3,1% случаев, а в первую неделю февраля - в 1%.

Случаи местной передачи этого штамма выявлены в Даугавпилсе, Резекне, Добельском крае и два - в Риге.

Из всех случаев, выявленных на данный момент, семь были завозными, а пять - местными.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил на заседании, что, по его расчетам, британский штамм Covid-19 будет доминиирующим в Латвии уже в начале апреля. "Правильно ли я понимаю, что мы стоим на пороге ужасного цунами?" - спросил Кариньш.

Перевощиков ответил, что, судя по распространению британского штамма в других странах, Кариньш прав, но нужно также учитывать, что, например, в Бельгии и Великобритании заболеваемость уже намного ниже, а в Латвии она высока. Поэтому наша исходная позиция другая, добавил эпидемиолог.

"Наше исходное положение хуже - об этом нужно сказать очень четко. Мы находимся в ситуации, когда новый штамм распространяется очень сильно. Если мы будем действовать неосторожно, мы сделаем стране еще хуже", - выразил свое беспокойство Кариньш.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также подчеркнул необходимость внимательно следить за распространением нового штамма вируса.