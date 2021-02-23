Вт, 23.02.2021
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Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно

По словам помощника прокурора, в случаях внутрисемейного насилия или злоупотребления хороших решений нет. ФОТО: foto: shutterstock

Новость о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда, пишет Rus.Postimees.

Производство по уголовному делу, начатое летом прошлого года Вируской окружной прокуратурой по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних, Вируский уездный суд прекратил на прошлой неделе по ходатайству той же прокуратуры. Судья Хели Вяйнасте сказала, что согласилась с прокуратурой, в противном случае она не вынесла бы такого постановления: "Важнейшие аргументы исходят из ходатайства прокуратуры, которые суд в обосновательной части уже не повторял".

Вяйнасте согласилась, что при вынесении решения достаточным с точки зрения суда аргументом стало то, что ни у одного из родителей нет судимостей: "Но не только это, также имелись и другие обстоятельства, которые были приведены в этом ходатайстве".

Судья Вяйнасте подчеркнула, что если в течение указанного срока подозреваемые выполнят все возложенные на них обязательства, решение останется таким, как определил суд. В противном случае по ходатайству прокуратуры уголовное расследование можно возобновить.

Расстаться с предубеждениями трудно, но можно

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм прокомментировала, что обдумывая прекращение производства по принципу опортунитета, прокуратура прежде всего учитывает, как и какими средствами можно повлиять на поведение человека, и повлиять так, чтобы в дальнейшем он подобных правонарушений не совершал. "Обдуманное и уместное вмешательство чаще всего эффективнее и дает лучший результат, чем формальное наказание", - признала Карм.

По словам помощника прокурора, в случаях внутрисемейного насилия удачных решений нет: "Чаще всего семья хочет сохраниться, и если ситуация не требует именно отправки агрессора в тюрьму, то лучшим является подход, направленный на сохранение семьи, то есть поддержка и контроль. Не так просто изменить сформировавшийся рисунок поведения и предубеждения, это требует действий как со стороны подчиненных лиц, так и опорной сети, а для достижения положительных изменений необходимо время".

Карм добавила, что каждый случай уникален, и учитывать нужно как интересы потерпевших, так и способность нарушивших их права людей поддаться влиянию, их готовность нести ответственность: "Если оступившиеся люди берут на себя ответственность и хотят измениться, нужно поддержать их в этом начинании, чтобы продолжать жить лучше, изменившись в лучшую сторону и исключая повторения подобного. Осознание наказания без желания нести ответственность никаких изменений не принесет".

Ненадлежащее обращение - случайность

Работая с материалами дела, Карм пришла к выводу, что ненадлежащее обращение вряд ли происходило злонамеренно: "В данном случае после возбуждения уголовного дела дальнейшее ненадлежащее обращение с детьми было сведено к минимуму, их обеспечили необходимой поддержкой, а родители начали систематически исправлять недостатки как в своем поведении, так и в понимании насилия".

Она добавила, что после того как о происходящем узнали в правоохранительных органах, подозреваемые проявили всестороннюю готовность улучшить свои родительские навыки: "Уже с самого начала следствия они участвовали в программе профилактики насилия и улучшения родительских навыков, на сегодняшний день она пройдена. Кроме того, они регулярно ходят на прием к семейному консультанту, занимаются с ним увлеченно и активно. Для того чтобы оценить результаты, терапию необходимо продолжить". По оценке прокурора, на основании поведения подозреваемых можно сделать вывод, что они осознали свои ошибки, раскаиваются и хотят исправить содеянное.

Опыт насилия, полученный в детстве, вредит личности

Хелика Саар, координатор программы прав ребенка Союза защиты детей

Решение по уголовному делу вызывает вопросы, поскольку согласно подписанной прежним генеральным прокурором в 2017 году инструкции, принцип оппортунитета не применяется в случае преступлений, которые направлены против семьи и детей.

Ни один ребенок не должен терпеть насилие и оставаться без своевременной помощи. Право ребенка на жизнь без насилия в поддерживающей его среде — одно из главных прав в жизни ребенка, на которое имеют право все дети без каких-либо исключений.

Исследования подтверждают, что опыт физического и душевного насилия, полученный в детстве, оказывает устойчивое влияние на развитие личности, здоровье человека, а также на его благополучие и умение справляться с жизнью. Вред здоровью детей в случае морального насилия может проявиться через годы.

С точки зрения Эстонского союза защиты детей, любое насилие - как физическое, так и моральное - недопустимо, и несмотря на запрет физических наказаний, введенный в 2016 году, большая часть взрослых считают физическое наказание не насилием, а методом воспитания.

Изменение предубеждений в обществе требует долгосрочного и последовательного сотрудничества всех сторон, в том числе поддержки родителей при воспитании детей, обеспечивая им в числе прочего доступность разных программ по развитию родительских навыков.

Обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что большая часть родителей не знают, куда обратиться за помощью, или не решаются попросить об этой помощи. Беспокоит и то обстоятельство, что информация об агрессии прежде не доходила до работников по защите детства.

Закон о защите детей обязывает каждого сообщать о нуждающемся в помощи и находящегося в бедственном положении ребенке, оповестив об этом работников по защите детства в местном самоуправлении, позвонив по телефону 112, или на телефон помощи детям 116 111.

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