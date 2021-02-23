Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно

Опыт насилия, полученный в детстве, вредит личности

Хелика Саар, координатор программы прав ребенка Союза защиты детей

Решение по уголовному делу вызывает вопросы, поскольку согласно подписанной прежним генеральным прокурором в 2017 году инструкции, принцип оппортунитета не применяется в случае преступлений, которые направлены против семьи и детей.

Ни один ребенок не должен терпеть насилие и оставаться без своевременной помощи. Право ребенка на жизнь без насилия в поддерживающей его среде — одно из главных прав в жизни ребенка, на которое имеют право все дети без каких-либо исключений.

Исследования подтверждают, что опыт физического и душевного насилия, полученный в детстве, оказывает устойчивое влияние на развитие личности, здоровье человека, а также на его благополучие и умение справляться с жизнью. Вред здоровью детей в случае морального насилия может проявиться через годы.

С точки зрения Эстонского союза защиты детей, любое насилие - как физическое, так и моральное - недопустимо, и несмотря на запрет физических наказаний, введенный в 2016 году, большая часть взрослых считают физическое наказание не насилием, а методом воспитания.

Изменение предубеждений в обществе требует долгосрочного и последовательного сотрудничества всех сторон, в том числе поддержки родителей при воспитании детей, обеспечивая им в числе прочего доступность разных программ по развитию родительских навыков.

Обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что большая часть родителей не знают, куда обратиться за помощью, или не решаются попросить об этой помощи. Беспокоит и то обстоятельство, что информация об агрессии прежде не доходила до работников по защите детства.

Закон о защите детей обязывает каждого сообщать о нуждающемся в помощи и находящегося в бедственном положении ребенке, оповестив об этом работников по защите детства в местном самоуправлении, позвонив по телефону 112, или на телефон помощи детям 116 111.