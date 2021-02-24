Ср, 24.02.2021
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  • "Я не чувствую, что они мне нужны": как бразильянка без рук стала восходящей звездой балета
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"Я не чувствую, что они мне нужны": как бразильянка без рук стала восходящей звездой балета

Из-за генетической особенности 16-летняя бразильянка Витория Буэну родилась без рук. Но это не помешало ей стать звездой балетной школы в родном городке Санта-Рита-ду-Сапукаи, пишет Русская служба Би-би-си.

Приведя девочку в балетный класс, ее мама боялась, что та не впишется в коллектив. И совершенно напрасно. Сейчас Витория посещает балетную академию в штате Минас-Жерайс, увлекается джазом и чечеткой. 

Витория утверждает, что из-за отсутствия рук не испытывает никаких сложностей. "Я не чувствую, что они мне нужны", - цитирует Русская служба Би-би-си молодую балерину.

Буэно может чистить зубы и подбирать товары с полок в магазине. И для этого ей абсолютно не нужны руки, ведь девушка может выполнять все действия при помощи ног. Даже если речь идет о макияже. 

Девочка активно ведет Instagram. На страницу Витории Буэно подписались уже 160 тысяч человек. Почитатели балерины вдохновлены ее силой воли.

"Мы больше, чем наши ограниченные возможности, поэтому мы должны идти к своим мечтам", - говорит она.

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