Вт, 23.02.2021
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В Эстонии автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки
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Сегодня в 10 часов в Центр тревоги Эстонии сообщили о машине, провалившейся под лед пруда в деревне Хельда Раплаского уезда. В ходе несчастного случая погиб сидевший за рулем 76-летний мужчина и две охотничьи собаки, которые находились в салоне автомобиля, пишет Rus.Postimees.

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Рауно Кивисте сказал, что автомобиль скатился с берега на лед пруда, но лед был слишком тонок и автомобиль провалился в воду.

"По следам покрышек на снегу видно, что водитель пытался выехать назад на берег, но это, к сожалению, не удалось", - сказал он.

По словам полицейского, на месте происшествия ничто не указывает на возможное преступления, а точные причины смерти мужчины установит вскрытие.

"Очень печальный и трагический несчастный случай, выражаю близким искренние соболезнования", - добавил Кивисте.

Место уединенное; водоем, в который провалилась машина, находится между рекой Кейла и лесом. Предварительный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.

По предварительным данным, несчастье могло произойти вчера вечером, когда владелец машины в последний раз выходил на контакт. До аварии мужчина был на охоте и поджидал на опушке леса кабанов. Почему машина съехала с берега, пока неизвестно.

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