В Эстонии автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Рауно Кивисте сказал, что автомобиль скатился с берега на лед пруда, но лед был слишком тонок и автомобиль провалился в воду.
"По следам покрышек на снегу видно, что водитель пытался выехать назад на берег, но это, к сожалению, не удалось", - сказал он.
По словам полицейского, на месте происшествия ничто не указывает на возможное преступления, а точные причины смерти мужчины установит вскрытие.
"Очень печальный и трагический несчастный случай, выражаю близким искренние соболезнования", - добавил Кивисте.
Место уединенное; водоем, в который провалилась машина, находится между рекой Кейла и лесом. Предварительный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.
По предварительным данным, несчастье могло произойти вчера вечером, когда владелец машины в последний раз выходил на контакт. До аварии мужчина был на охоте и поджидал на опушке леса кабанов. Почему машина съехала с берега, пока неизвестно.