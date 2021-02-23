В Эстонии автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Рауно Кивисте сказал, что автомобиль скатился с берега на лед пруда, но лед был слишком тонок и автомобиль провалился в воду.

"По следам покрышек на снегу видно, что водитель пытался выехать назад на берег, но это, к сожалению, не удалось", - сказал он.

По словам полицейского, на месте происшествия ничто не указывает на возможное преступления, а точные причины смерти мужчины установит вскрытие.

"Очень печальный и трагический несчастный случай, выражаю близким искренние соболезнования", - добавил Кивисте.

Место уединенное; водоем, в который провалилась машина, находится между рекой Кейла и лесом. Предварительный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.