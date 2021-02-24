Личный опыт ⟩ Мужчину не взяли на работу в детский сад в Вецмилгрависе. Причина - пол

В Латвии соцсети потрясла ситуация, с которой столкнулся 31-летний Крист Сирсниньш: мужчина хотел устроиться на работу в один из детских садов в Вецмилгрависе, однако из-за отношения родителей не вышло. Почему в обществе бытует мнение, что в садиках могут работать только женщины, а также что об этом говорит детский психиатр Никита Безбородов, попытался выяснить портал Apollo.

В беседе с порталом Apollo Крист рассказал, что из-за пандемии он остался без работы. Его жена в декрете, и пока она не вернется на работу, мужчина ищет возможности заработка.

В связи с тем, что семья Криста живет в Вецмилгрависе, он решил, что удобно было бы найти работу поблизости. Мужчина решил подать заявку на вакансию помощника воспитателя в детском саду, поскольку у него большой практический опыт работы с детьми: он нянчил детей родственников, а также воспитывает свою маленькую дочь.

"Я сам позвонил в садик и сказал, что ищу работу с детьми. Руководитель детского сада была вежливой и попросила отправить CV. Однако она сразу предупредила, что родители будут против того, что мужчина "вытирает попы" детям", - рассказал Крист. 9

Заведующая открыто заявила, что в садике проходило родительское собрание, где было принято решение против того, чтобы в учреждении работали мужчины, которые, возможно, могли бы оказаться "извращенцами или того хуже - педофилами".

Крист признался, что после беседы чувствовал себя сбитым с толку, поскольку "единственное препятствие, которое отделяет его от потенциальной работы - это его пол".

Однако он не был разочарован или шокирован, поскольку ранее уже сталкивался со схожим отношением в других учреждениях. Ему кажется, что редко кого интересует личная биография человека.

Крист сказал, что не собирается сдаваться и работу с детьми искать продолжит. Он отметил, что в первые дни после публикации на Facebook уже получил несколько предложений потенциальной работы.

Родители разделились на два фронта

В соцсетях развернулась широкая дискуссия на данную тему. Родители стали делиться своим мнением, почему не хотят, чтобы в детском саду работали мужчины. И наоборот. На сам пост Криста в Facebook ответили почти 600 человек.

Люди, которые воспитывают детей за границей, отметили, что в Латвии эти убеждения - отголоски Средневековья. Свое мнение они обосновали тем, что за рубежом мужчина, который работает в детском саду - нормальная практика.

Еще одна женщина считает, что появление мужчины в женском коллективе пойдет на пользу не только детям, но и сотрудницам: "Сам факт появления в коллективе мужчины был бы, на мой взгляд, настоящим глотком свежего воздуха для всего женского коллектива. Появились бы улыбки, комплименты дамам. Не было бы такого большого недовольства".

Часть молодых людей считает, что главное, чтобы сотруднику нравилась работа и дети были счастливы, поскольку у всех должны быть равные права. Также многие родители рассказали, что их дети уже посещают садики, где воспитатели или их помощники - мужчины. При этом они добавили, что никогда не возникало никаких подозрений или сомнений.

Одна женщина согласна, что это дискриминация, однако считает, что обоснованная. Она пояснила это тем, что среди мужчин чаще встречаются педофилы, поэтому нельзя винить родителей, которые выступают против.

Также многие мамы и папы открыто пишут, что не хотят, чтобы их детей мыл мужчина. Почему? Единственный аргумент - пол. 9

В чем корень предрассудков?

Детский психиатр Никита Безбородов ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

"В основе данных предрассудков несколько факторов. Один из важнейших - в западном мире давно укоренилось, что заботой о маленьких детях всегда занималась женщина", - рассказал порталу детский психиатр Никита Безбородов, добавив, что "в первобытном обществе" женщина рожала и заботилась о детях, а мужчина был добытчиком.

"Нужно понимать, что мир меняется и в XX веке произошли глобальные перемены в обществе. После Второй мировой войны изменилась экономика и в обществе развились другие процессы, такие как равенство полов. В связи с этими переменами женщина чисто физически больше не может быть единственным примарным опекуном, что означает, что эту роль должны исполнять несколько человек", - отметил Безбородов.

"Это значит, что мужчине все чаще нужно выполнять роль условной матери. Нужно понимать, что роль матери примарно не привязана к полу". 9

Как отметил психиатр, имеется довольно много исследований, которые подтверждают, что первичным опекуном ребенка может быть любой - пол неважен.

"С научной точки зрения мы знаем, что мужчина может быть тем, кто заботится о маленьких детях. С культурной точки зрения, конечно, эта идея может показаться неприемлемой, потому что классическая модель семьи укоренилась в общественном сознании на протяжении тысячелетий и основана на традиционных ценностях", - сказал специалист, подчеркнув, что эти предрассудки могут зависеть также от государства, и отметив, что у общества в скандинавских странах несколько иное восприятие.

"В нашей культуре определенно точно считается, что мужчина более агрессивен, чем женщина", - пояснил психиатр. Он также добавил, что мужчины чаще совершают преступления.

Безбородов отметил, что стереотипы в обществе сложно изменить, однако это возможно, о чем свидетельствуют некоторые психологические исследования. 9

На вопрос о том, важно ли со стороны ребенка, с представителем какого пола он контактирует, специалист ответил, что на раннем этапе важно только, насколько хорош его основной опекун.

Эксперт отмечает, что есть много матерей-одиночек, что является глобальной проблемой, поскольку одному человеку не так легко переключаться с одной роли на другую. Он подчеркнул, что это могло бы компенсироваться тем, что в системе образования "начало бы работать больше мужчин".

"Это довольно нездоровая ситуация, когда в системе образования, в дошкольных учреждениях, а также в школах работают только женщины", - заявил Безбородов.

"Было бы хорошо, если бы в учебных учреждениях работало больше мужчин, что помогло бы уменьшить стереотипы. Поскольку пол (в данной профессии) неважен, а важно то, что ты делаешь, твои знания, компетентность и понимание".

Как распознать дискриминацию на рабочем месте?

Ценность и права всех жителей равны независимо от формирующих личность характеристик - таких как пол, этническое происхождение, имущественный статус и другие - и являются фундаментальными ценностями общества в демократичном государстве, отметили в Латвийском центре по правам человека.

Поэтому важный признак прав в таком государстве - равенство перед законом и запрет дискриминации.

Одна из важнейших областей, где запрещена дискриминация - это рабочие отношения.

Закон о труде в Латвии запрещает дискриминировать человека на основании: пола, расы, цвета кожи, возраста, инвалидности, религиозных или политических убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или семейного статуса, сексуальной ориентации и т. д.

Дискриминация недопустима как если работодателем является государственное или муниципальное учреждение, так и если работодателем является частное предприятие.

Куда обращаться, если человек считает, что его дискриминируют?

Если человек считает, что его во время трудовых отношений дискриминируют, у него есть право обратиться в суд с заявлением, что имела место дискриминация, а также с требованием о возмещении ущерба и компенсации за нанесение морального вреда.

В таком случае важно действовать быстро. Закон о труде гласит, что в большинстве случаев дискриминации человек может подать иск в течение одного месяца. 9

Так как не во всех случаях легко понять, действительно ли имела место дискриминация, Латвийский центр по правам человека призывает обратиться к компетентному юристу, чтобы вместе выяснить, стоит ли обращаться в суд.

Бесплатная юридическая помощь доступна:

В бюро омбудсмена, в Государственной инспекции труда, в Латвийском центре по правам человека, в Латвийской конфедерации свободных профсоюзов.

В отношении дискриминации против женщин - в центре ресурсов Marta.

В отношении дискриминации против людей с инвалидностью - в обществе Apeirons.

В отношении дискриминации из-за сексуальной ориентации - в объединении Mozaīka.