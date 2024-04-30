Агата Муцениеце выиграла суд против бывшего мужа Павла Прилучного

В своем аккаунте в Instagram она пишет: "Друзья! Прерву свое молчание. Скажу только одно, 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа!

Но конечно, радостного мало, потому что в целом - это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям".

Агата призывает всех мам отстаивать свои права и права детей: "Дорогие мамы, девушки, женщины - мы не должны бояться защищать себя и права своих детей, требовать помощи по закону - нормально, наверное это главный вывод к этому часу!"

Она, правда, не называет сумму, которую Прилучный должен заплатить детям.

Как известно, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Их дети - сын Тимофей и дочь Миа - после развода живут с матерью.

После развода с Агатой Прилучный снова влюбился. Он создал новую семью с актрисой Зепюр Брутян. Они познакомились на съемочной площадке сериала "В клетке", а позже поженились.

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