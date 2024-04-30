Вт, 30.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

AstraZeneca впервые признает редкий, но потенциально смертельный побочный эффект вакцины против коронавируса

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вакцины AstraZeneca.
Вакцины AstraZeneca. Фото: LENNART PREISS

Фармацевтический гигант AstraZeneca впервые признал в суде, что его вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект свертывания крови, пишет Rus.Postimees со ссылкой на The Telegraph.

Перевод: Анита Авакова

Именно этот чрезвычайно редкий эффект вакцины лежит в основе многомиллионного иска, поданного десятками семей. Истцы утверждают, что некачественная вакцина фармацевтической компании либо покалечила, либо убила членов их семей. В общей сложности коллективным иском рассматривается 51 дело, ущерб оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. По оценкам адвокатов тех, кто обратился в суд, в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх