AstraZeneca впервые признает редкий, но потенциально смертельный побочный эффект вакцины против коронавируса

Именно этот чрезвычайно редкий эффект вакцины лежит в основе многомиллионного иска, поданного десятками семей. Истцы утверждают, что некачественная вакцина фармацевтической компании либо покалечила, либо убила членов их семей. В общей сложности коллективным иском рассматривается 51 дело, ущерб оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. По оценкам адвокатов тех, кто обратился в суд, в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.