Фармацевтический гигант AstraZeneca впервые признал в суде, что его вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект свертывания крови, пишет Rus.Postimees со ссылкой на The Telegraph.
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AstraZeneca впервые признает редкий, но потенциально смертельный побочный эффект вакцины против коронавируса
Перевод: Анита Авакова
Именно этот чрезвычайно редкий эффект вакцины лежит в основе многомиллионного иска, поданного десятками семей. Истцы утверждают, что некачественная вакцина фармацевтической компании либо покалечила, либо убила членов их семей. В общей сложности коллективным иском рассматривается 51 дело, ущерб оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. По оценкам адвокатов тех, кто обратился в суд, в некоторых случаях компенсация может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.