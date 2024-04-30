В субботу, 27 апреля, в клубе Skapis, месте силы квир-сообщества, прошел конкурс для начинающих дрэг-артистов. Смотрите фотографии с масштабного мероприятия!

Как рассказала TVNET+ креативный директор клуба Skapis Иева Митс, в мероприятии приняли участие 10 начинающих дрэг-артистов - для многих из них это было первое публичное выступление.

"Это событие стало доказательством того, что у нас есть люди, которые хотят идти в этом направлении, и

дрэг-культура - ​​это направление в искусстве!

Видео: Мероприятие Baby Drag