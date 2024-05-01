Рэпер Платина покинул Россию и объявил европейский тур

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина. Во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы.... Известно, что латвийскому рэперу был назначен штраф и до выдворения он находился в спецприемнике.