Рэпер Платина покинул Россию и объявил европейский тур

В субботу, 27 апреля, латвийский рэпер Платина (наст. имя - Роберт Плаудис), которого российский суд решил выдворить из страны, покинул РФ.
Напомним, в пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина. Во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы.... Известно, что латвийскому рэперу был назначен штраф и до выдворения он находился в спецприемнике.
"Спасибо всем, кто поддерживал меня в этой непростой ситуации...