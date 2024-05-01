Утром 30 апреля в Лиепае и на юге Курземе жители ощутили землетрясение. В 11 часов здания в центре Лиепаи, в Дурбе и других местах действительно тряслись сильнее, чем когда-либо - вибрировали посуда и оконные рамы. Исследователь Латвийского университета, сейсмолог Виестурс Зандерсонс подтвердил LSM, что произошло землетрясение. Многие испытали похожие ощущения. В основном смятение, так как никто не понимал, что происходит. Жители рассказали порталу Apollo.lv о приключениях и переживаниях утром во вторник под Лиепаей.