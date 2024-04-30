"Он мой бойфренд". Анда Чакша больше не скрывает свои новые отношения

На вопросы о том, кто этот мужчина рядом с ней, ранее министр Анда Чакша отвечала, что это просто хороший друг. Однако очевидцы утверждают, что поведение Анды и вечно улыбающегося спутника по отношению друг к другу совсем не похоже на простые дружеские отношения, пишет издание Privātā Dzīve.

Что ж, Чакша рассказала чуть больше: "Он мой друг в том смысле, что по-английски называется бойфрендом". Министр добавила, что этого человека зовут Оскар, однако от дальнейших комментариев она отказалась.

В начале прошлого года ходили слухи, что Анда Чакша развелась с отцом своего младшего ребенка, врачом Иво Тераудсом. Это был третий брак министра.

После развода им удалось сохранить хорошие отношения, ведь у обоих общая цель - воспитывать дочь.

Через некоторое время после развода Анда посещала публичные мероприятия вместе со своим коллегой, бывшим министром финансов, ныне депутатом Сейма Янисом Рейрсом, который в то время также разводился. Еще позже она выходила в общество в сопровождении своего советника Райвиса Бергса, но с момента знакомства с Оскаром рядом с ней не было замечено ни одного другого мужчины.

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