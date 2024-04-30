До и после: превращение временного жилья в уютную среду

Дом должен быть безопасным местом, где можно чувствовать себя довольным и спокойным, но для многих пострадавших от семейного насилия это не так. Именно в этой ситуации кризисный центр играет очень важную роль - это надежное убежище и центр поддержки, где помогают тем, кто в этом нуждается. В рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" IKEA завершила второй этап ремонта помещений кризисного центра Burtnieks.
"Признание домашнего насилия до сих пор является табу в латвийском обществе, оно считается частным семейным делом, о котором часто не говорят даже близким друзьям. В результате преображения кризисного центра создана гостеприимная и поддерживающая среда, которая является одним из способов мотивировать к решению о переменах, потому что есть безопасное место, куда можно пойти", - говорит руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне. По ее словам, в борьбе с домашним насилием важную роль играют все окружающие: "Мы как общество можем добиться перемен, если будем держать глаза открытыми и реагировать на любые проявления насилия, мы все вместе можем внести свой вклад в повышение безопасности".
В кризисном центре Burtnieks семьи могут найти временное безопасное убежище и получить различную социальную поддержку, а также социальную реабилитацию в кризисных ситуациях. За два года помещения площадью более 250 м2 стали уютнее. В этом году основное внимание уделялось большой общей кухне и трем семейным комнатам, в которых теперь могут одновременно находиться 16 человек.
"Мы хотим улучшить повседневную жизнь дома, и временный дом не менее важен. Преобразуя кризисный центр, мы постарались создать ощущение спокойного и уютного дома. Мы верим, что благоприятная среда помогает жертвам домашнего насилия выздороветь, и надеемся, что она поможет сделать светлее их дни. Это наше второе преображение кризисного центра в Латвии. Первым был кризисный центр Mīlgrāvis, и за два года мы сделали этот центр более уютным для тех, кто в этом нуждается", - говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.
Помимо улучшения условий жизни, процесс преображения сам по себе способствует движению против домашнего насилия, поддерживая культуру волонтерства. Более 40 волонтеров из разных отделов IKEA Latvia присоединились, чтобы своими руками смонтировать сотни товаров и создавать трансформации, получая при этом более глубокое понимание о насилии в семье, работе кризисных центров и важности участия других людей.
Добавлены функциональные решения для разных нужд
Дизайнеры интерьера IKEA Latvija Паула Вирзиня и Инга Пуките, которые вместе с командой волонтеров спланировали и реализовали весь процесс перемен, делятся своими мыслями о выбранных решениях: "Больше всего мы хотели создать уютную и удобную домашнюю атмосферу. Для этого мы выбрали цвета, которые успокаивают и создают ощущение легкости, и объединили их с функциональностью скандинавского дизайна", - рассказала дизайнер интерьеров Паула Вирзиня.
Планируя дизайн помещения, дизайнеры думали о его функциональности, эргономичности и комфорте. Дизайнер интерьеров Инга Пуките говорит: "Мы выбрали устойчивые и практичные решения, которые легко приспособить под потребности. Также мы добавили отдельные шкафы, выдвижные кровати, чтобы общее пространство соответствовало постоянно меняющимся потребностям и количеству клиентов кризисного центра".
Об инициативе "Откройте глаза на насилие"
Мы в IKEA выступаем за равенство и справедливое отношение ко всем, в том числе в семье. Домашнее насилие нарушает принципы равенства и справедливости, поэтому мы решили говорить о нем, привлечь к нему внимание общественности и бороться с семейным насилием - одной из самых значимых проблем, затрагивающих семьи в странах Балтии.
Где получить поддержку
Выбраться из неприятностей легче, если ты не один. Если ты ищешь помощь или нуждаешься в поддержке, обращайся сюда: телефон поддержки жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12.00 до 22.00); круглосуточный кризисный телефон эмоциональной и психологической поддержки: 116 123, 67222922 и 27722292; юридическая помощь, предоставляемая государством: больше информации по телефону 80001801. Больше узнать о возможностях поддержки: www.cietusajiem.lv.
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