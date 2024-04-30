До и после: превращение временного жилья в уютную среду

"Мы хотим улучшить повседневную жизнь дома, и временный дом не менее важен. Преобразуя кризисный центр, мы постарались создать ощущение спокойного и уютного дома. Мы верим, что благоприятная среда помогает жертвам домашнего насилия выздороветь, и надеемся, что она поможет сделать светлее их дни. Это наше второе преображение кризисного центра в Латвии. Первым был кризисный центр Mīlgrāvis, и за два года мы сделали этот центр более уютным для тех, кто в этом нуждается", - говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.

Помимо улучшения условий жизни, процесс преображения сам по себе способствует движению против домашнего насилия, поддерживая культуру волонтерства. Более 40 волонтеров из разных отделов IKEA Latvia присоединились, чтобы своими руками смонтировать сотни товаров и создавать трансформации, получая при этом более глубокое понимание о насилии в семье, работе кризисных центров и важности участия других людей.

Добавлены функциональные решения для разных нужд

Дизайнеры интерьера IKEA Latvija Паула Вирзиня и Инга Пуките, которые вместе с командой волонтеров спланировали и реализовали весь процесс перемен, делятся своими мыслями о выбранных решениях: "Больше всего мы хотели создать уютную и удобную домашнюю атмосферу. Для этого мы выбрали цвета, которые успокаивают и создают ощущение легкости, и объединили их с функциональностью скандинавского дизайна", - рассказала дизайнер интерьеров Паула Вирзиня.