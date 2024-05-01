"Нам надо 2,5 тысячи": Алина о конкурсе в США, "Танцах на ТНТ" и шоу-бизнесе в Латвии

"Я вижу танец везде", - говорит танцовщица, хореограф и педагог Алина Матвеева, которая в профессии уже 20 лет. Вместе с коллективом House of Berries она приглашена в финал масштабных соревнований World of Dance в США. Правда, с поездкой есть сложности. О них Алина рассказала в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
Алина Матвеева приехала в Ригу из Даугавпилса. Окончила Латвийский колледж культуры и Латвийскую академию культуры. Параллельно с учебой она работала танцовщицей в ночном клубе:
"Мне там очень нравилось. Во первых, я не знаю, какое мнение у людей, когда они видят танцоров go-go, но наверняка так себе. А на самом деле в перерывах почти все мои коллеги сидели с книжками или делали какие-то свои домашние задания, которые им в университетах задавали".
В 2016 году Алина вместе с товарищем из Даугавпилса (Костя Зайц) приняла участие в проекте "Танцы на ТНТ" (3-й сезон). Первый этап они преодолели вместе, но на командных отборах Алина дальше не прошла.
Команда House of Berries образовалась в 2013 году. Стиль коллектива менялся вслед за трендами. Алина признается, что в годы учебы в академии она все отрабатывала на своих подопечных: "Им хотелось, наверное, чего-то женственного, я не знаю. А у нас как бы об этом вообще там речи особо не было. Мы больше говорили о наполненности танца и какой-то такой философии".
"Половина из нас - это прямо девчонки, которые поработали в офисе, сложили сумочку и пошли на тренировку, - говорит Алина о House of Berries. - Это не только про танцы, однозначно. Особенно сейчас, когда у нас есть общая цель!".
House of Berries приглашены в финал масштабных соревнований World of Dance в Лос-Анджелесе. Правда, с поездкой есть сложности.
"Мы были приглашены на сам финал. Поэтому мы сейчас прямо все заряжены на одну цель, и хочется нам туда поехать и закрыть танцевальный сезон именно там. Но с поездкой сложности финансовые. Потому что затраты там большие.
Одно участие стоит нам 2,5 тысячи долларов. Чтобы просто поучаствовать, нам нужно заплатить вот эту сумму. Ну а также перелет, проживание..." - рассказывает Алина.
Ехать надо уже в июле. Девушки ищут финансирование разными способами - ищут спонсоров, пишут в компании и учреждения, открыли сбор средств.
Девушки привыкли, что в Латвии танцевальные конкурсы - это вообще не про выигрыш. Призовых фондов в таких соревнованиях нет. Чаще выходит так, что конкурсантам надо самим заплатить, чтобы просто иметь возможность выступить. Не все радужно и в латвийском шоу-бизнесе с оплатой танцевальных номеров...
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
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