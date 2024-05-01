"Нам надо 2,5 тысячи": Алина о конкурсе в США, "Танцах на ТНТ" и шоу-бизнесе в Латвии

"Половина из нас - это прямо девчонки, которые поработали в офисе, сложили сумочку и пошли на тренировку, - говорит Алина о House of Berries. - Это не только про танцы, однозначно. Особенно сейчас, когда у нас есть общая цель!".

House of Berries приглашены в финал масштабных соревнований World of Dance в Лос-Анджелесе. Правда, с поездкой есть сложности.

"Мы были приглашены на сам финал. Поэтому мы сейчас прямо все заряжены на одну цель, и хочется нам туда поехать и закрыть танцевальный сезон именно там. Но с поездкой сложности финансовые. Потому что затраты там большие.

Одно участие стоит нам 2,5 тысячи долларов. Чтобы просто поучаствовать, нам нужно заплатить вот эту сумму. Ну а также перелет, проживание..." - рассказывает Алина.

Ехать надо уже в июле. Девушки ищут финансирование разными способами - ищут спонсоров, пишут в компании и учреждения, открыли сбор средств.

Девушки привыкли, что в Латвии танцевальные конкурсы - это вообще не про выигрыш. Призовых фондов в таких соревнованиях нет. Чаще выходит так, что конкурсантам надо самим заплатить, чтобы просто иметь возможность выступить. Не все радужно и в латвийском шоу-бизнесе с оплатой танцевальных номеров...

Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!

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