Илон Маск за один день потерял более 15 миллиардов долларов

Bloomberg указывает, что падение стоимости акций Tesla связано с комментариями Маска по поводу стоимости криптовалюты Bitcoin. Бизнесмен написал в Twitter, что считает цены на Bitcoin и Ether "довольно высокими". Такое мнение он высказал спустя две недели после того, как Tesla сообщила о приобретении Bitcoin на 1,5 миллиарда долларов.

Что относится к криптовалюте - стоимость Bitcoin на рынке падает уже два дня подряд и опустилась ниже 50 тысяч долларов. Например, во время торговой сессии во вторник цена Bitcoin упала на 10%, сократившись до 48 604 долларов, несмотря на то, что раньше был достигнут рекорд - утром в понедельник один Bitcoin стоил 58 тысяч долларов.