ФОТО: Publicitātes foto

На прошлой неделе прогремела новость о том, что производитель электромобилей Tesla инвестировал в биткойн значительную сумму. Руководитель компании Илон Маск и раньше положительно отзывался о криптовалютах, но, похоже, теперь он подкрепляет свои слова делами.

Приобретение Tesla биткойнов на 1,5 млрд долларов

В понедельник американский производитель электромобилей Tesla представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США годовой отчет, из которого следует, что компания вложила в биткойн в целом 1,5 млрд долларов. Как утверждают в Tesla, политика компании предусматривает приобретение и хранение цифровых активов периодически или в долгосрочной перспективе. В уведомлении также сообщается, что в ближайшем будущем Tesla планирует начать принимать платежи за свою продукцию, в том числе за автомобили, в биткойнах.

После таких известий рынки криптовалют не заставили себя долго ждать и начали стремительно расти. Главный герой новостей биткойн преодолел планку в 39 000 долларов и установил новый абсолютный рекорд – 47 000 долларов.

По стопам других крупных инвесторов

Все больше крупных институциональных инвесторов вкладывают значительные суммы в первую мировую криптовалюту и рассматривают ее как долгосрочную инвестицию. В биткойне видят способ защиты от инфляции, которая может произойти из-за дополнительной эмиссии триллионов долларов Федеральной резервной системой и центральными банками. Как известно, выпустить в обращение дополнительные биткойны нельзя, и именно фиксированное количество привлекает в биткойне многих. Tesla идет по стопам других торгующихся на бирже предприятий, которые вложили свои средства в биткойн. Пионером среди таких фирм можно считать возглавляемую Майклом Сейлором компанию MicroStrategy, которая суммарно приобрела биткойнов на 1,3 млрд долларов. Между прочим, положительно настроенный по отношению к биткойну Сейлор в одном из своих твитов сообщил, что мог бы дать руководителю Tesla совет о том, как перевести залежавшиеся на счете фирмы доллары в цифровые активы. Похоже, что господин Маск прислушался к полученному совету.

Успешно инвестировать в криптовалюты могут не только крупные игроки, но и мелкие инвесторы. Эстонское приложение для инвестиций Change вот уже четыре года предоставляет пользователям возможность покупать и продавать биткойны без комиссии за посредничество.