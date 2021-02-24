Для Абрамовича строят новую яхту. Ее длина составит 145 метров

Сейчас яхта Solaris строится на предприятии Lloyd Werft в немецком портовом городе Бременхафене.

Представители Абрамовича опубликованную Forbes информацию не прокомментировали.

Официальная стоимость яхты Solaris неизвестна. Как свидетельствуют подсчеты портала Yacht Harbour, такая яхта может стоить от 250 до 300 миллионов долларов. В свою очередь предприятие Smart Yachts считает, что яхта может обойтись даже в 550 миллионов долларов.

По информации Forbes, у яхты восемь палуб. На ней 48 кают, предусмотренных для 36 пассажиров. Яхту обслуживает экипаж из 60 человек.

Абрамовичу уже принадлежит 162-метровая яхта Eclipse.

По подсчетам Forbes, в 2020 году Абрамович был десятым богатейшим жителем России - ему принадлежали активы в размере 11,3 миллиарда долларов.