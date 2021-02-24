Для Абрамовича строят новую яхту. Ее длина составит 145 метров
Российский олигарх Роман Абрамович в этом году получит новую 145-метровую яхту, пишет Forbes со ссылкой на несколько источников на рынке эксклюзивных яхт.
Российский олигарх Роман Абрамович в этом году получит новую 145-метровую яхту, пишет Forbes со ссылкой на несколько источников на рынке эксклюзивных яхт.
Сейчас яхта Solaris строится на предприятии Lloyd Werft в немецком портовом городе Бременхафене.
Представители Абрамовича опубликованную Forbes информацию не прокомментировали.
Официальная стоимость яхты Solaris неизвестна. Как свидетельствуют подсчеты портала Yacht Harbour, такая яхта может стоить от 250 до 300 миллионов долларов. В свою очередь предприятие Smart Yachts считает, что яхта может обойтись даже в 550 миллионов долларов.
По информации Forbes, у яхты восемь палуб. На ней 48 кают, предусмотренных для 36 пассажиров. Яхту обслуживает экипаж из 60 человек.
Абрамовичу уже принадлежит 162-метровая яхта Eclipse.
По подсчетам Forbes, в 2020 году Абрамович был десятым богатейшим жителем России - ему принадлежали активы в размере 11,3 миллиарда долларов.
В свою очередь согласно индексу Forbes Real Time Billionaires, Абрамович с 14,4 миллиарда долларов занимает в списке богатейших людей мира 152-е место.