TikTok, Gucci и съемки для обложки журнала: Николай Дроздов знает, как жить после 80

Мартовский номер журнала вышел 23 февраля. Как сообщается в Instagram издания, в интервью главному редактору журнала Ксении Соловьевой супруги рассказали "о том, как прожить 44 года, не повысив друг на друга голос".
Дроздовы снялись для обложки в кардиганах Gucci.
Для Николая Николаевича это не первая съемка в индустрии моды.
Недавно он снялся в промо-ролике бренда Gucci вместе с ведущим Александром Гудковым, актером Александром Палем и музыкантом Кириллом Ивановым. Ролик посвящен несуществующему "НИИ мужского костюма". Видео сделано под советскую эстетику. Съемки проходили в московском Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, который знаменит своей необычной архитектурой и интерьерами.
До этого в рамках той же рекламной кампании Gucci Николай Дроздов как зоолог снялся в оранжерее ботанического сада МГУ для журнала Vogue. Он рассказал зрителям о полезных свойствах некоторых растений и показал последние новинки итальянского модного дома.
Несколько недель назад Дроздов завел себе аккаунт в TikTok. Согласно его словам, он сделал это, чтобы давать добрые советы молодежи. Сейчас у Николая Николаевича уже более 400 тысяч подписчиков и более миллиона лайков.