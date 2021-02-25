TikTok, Gucci и съемки для обложки журнала: Николай Дроздов знает, как жить после 80

Мартовский номер журнала вышел 23 февраля. Как сообщается в Instagram издания, в интервью главному редактору журнала Ксении Соловьевой супруги рассказали "о том, как прожить 44 года, не повысив друг на друга голос".

Дроздовы снялись для обложки в кардиганах Gucci.

Для Николая Николаевича это не первая съемка в индустрии моды.

Недавно он снялся в промо-ролике бренда Gucci вместе с ведущим Александром Гудковым, актером Александром Палем и музыкантом Кириллом Ивановым. Ролик посвящен несуществующему "НИИ мужского костюма". Видео сделано под советскую эстетику. Съемки проходили в московском Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, который знаменит своей необычной архитектурой и интерьерами.

До этого в рамках той же рекламной кампании Gucci Николай Дроздов как зоолог снялся в оранжерее ботанического сада МГУ для журнала Vogue. Он рассказал зрителям о полезных свойствах некоторых растений и показал последние новинки итальянского модного дома.