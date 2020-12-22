Вт, 22.12.2020
Правительство "не хочет отменять Рождество", но в данной ситуации обязано действовать решительно. Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • 83-летний Николай Дроздов показал, что такое стиль. Впрочем, Гудков и Паль тоже прекрасны!
1 мин для прочтения

83-летний Николай Дроздов показал, что такое стиль. Впрочем, Гудков и Паль тоже прекрасны!
Фото, видео

20 декабря журнал GQ Russia опубликовал ролик при участии бренда Gucci, посвященный несуществующему "НИИ мужского костюма". 

Видео сделано под советскую эстетику. Оно рассказывает о научных сотрудниках. Внимание: их объединяет не только место работы, но и "итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы".

Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он также является автором сценария), актер Александр Паль, музыкант Кирилл Иванов (группа СПБЧ), певица Муся Тотибадзе и теннисист Андрей Рублев.

Но пользователи интернета назвали главной звездой ролика 83-летнего ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова, который появляется в кадре с ручной змеей.

В Сети также обратили внимание на фотосессию Дроздова, автором которой стал фотограф Булат Арсланов.

Напомним, что в июле Николай Дроздов снимался в спецпроекте Gucci, но при участии российского издания Vogue.

Последние новости

НАВЕРХ
Back