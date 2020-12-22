83-летний Николай Дроздов показал, что такое стиль. Впрочем, Гудков и Паль тоже прекрасны!

Видео сделано под советскую эстетику. Оно рассказывает о научных сотрудниках. Внимание: их объединяет не только место работы, но и "итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы".

Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он также является автором сценария), актер Александр Паль, музыкант Кирилл Иванов (группа СПБЧ), певица Муся Тотибадзе и теннисист Андрей Рублев.

Но пользователи интернета назвали главной звездой ролика 83-летнего ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова, который появляется в кадре с ручной змеей.

В Сети также обратили внимание на фотосессию Дроздова, автором которой стал фотограф Булат Арсланов.