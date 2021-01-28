Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Что он планирует снимать?

"Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи - это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?" - рассказал Дроздов "Подъему".