Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Что он планирует снимать?
83-летний бывший ведущий программы "В мире животных" и ученый Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Согласно его словам, он сделал это, чтобы давать добрые советы молодежи.
83-летний бывший ведущий программы "В мире животных" и ученый Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Согласно его словам, он сделал это, чтобы давать добрые советы молодежи.
"Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи - это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?" - рассказал Дроздов "Подъему".
Мужчина не планирует делать там "В мире животных", поскольку программа "имела 50 лет прекрасной службы".
Пока Дроздов опубликовал лишь один ролик: он поприветствовал пользователей. В момент написания заметки у него уже более 72 000 подписчиков.
@ndrozdov_official
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