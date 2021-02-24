Смертность за первые пять недель года выросла на 43,2%

За первые пять недель 2021 года, то есть в период с 4 января по 7 февраля, в Латвии были зарегистрированы 3972 смерти, а за первые четыре недели 2020 года - 2773 смерти.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые пять недель этого года у 659 умерших был диагностирован Covid-19. 1

Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые пять недель этого года составила 16,6%. В том числе в первую неделю года эта доля составляла 20,2%, во вторую неделю - 15,8%, в третью неделю - 16,9%, в четвертую неделю - 10,8%, в пятую неделю - 19,1%.

За первые пять недель 2021 года умерло 2113 женщин, что на 43,8% больше, чем за тот же период прошлого года, и 1859 мужчин, что на 42,6% больше.

Из смертей, зарегистрированных в первые пять недель этого года, 87,6% или 3480 приходилось на людей старше 60 лет, в то время как в прошлом году 85,6% или 2375 умерших были старше 60 лет.

В первые четыре недели этого года умерло 250 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+23,2%), 362 - в возрасте от 65 до 69 лет (+40,3%), 410 - от 70 до 74 лет (+58,9%), 557 - от 75 до 79 лет (+47,4%), 763 - от 80 до 84 лет (+68,1%), 604 - от 85 до 89 лет (+37,6%), 534 человека - 90 лет и старше (+38,7%).