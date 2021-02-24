Ночью в Екабпилсе с Мемориала советским воинам украли пушку
Ночью, 24 февраля, в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас исчезла пушка, сообщает Земгальское региональное управление полиции.
Ночью, 24 февраля, в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас исчезла пушка, сообщает Земгальское региональное управление полиции.
❗Naktī no 23. uz 24. februāri no parka teritorijas Rīgas ielā 205 patvaļīgi demontēts un aizvests tajā esošais...Posted by Jēkabpils on Trešdiena, 2021. gada 24. februāris
Информация об исчезновении пушки поступила сегодня утром - в полицию сообщили местные жители. Позже в полицию обратился и муниципалитет. По факту кражи начат уголовный процесс.
Полиция просит отозваться возможных свидетелей кражи, а также тех, кто видел в ночь на 24 февраля что-то подозрительное в районе мемориала.
Мемориал второй мировой войны открыт в 1976 году, создан скульптором Л.Буковским и архитектором Г.Асарисом. Посвящен памяти девяти героев Советского Союза, павшим при освобождении Екабпилсcкого района от немецкого войска. Пушка установлена возле места захоронения офицеров русской армии и корпуса латышских стрелков.