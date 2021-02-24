Ночью в Екабпилсе с Мемориала советским воинам украли пушку

❗Naktī no 23. uz 24. februāri no parka teritorijas Rīgas ielā 205 patvaļīgi demontēts un aizvests tajā esošais... Posted by Jēkabpils on Trešdiena, 2021. gada 24. februāris

Информация об исчезновении пушки поступила сегодня утром - в полицию сообщили местные жители. Позже в полицию обратился и муниципалитет. По факту кражи начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться возможных свидетелей кражи, а также тех, кто видел в ночь на 24 февраля что-то подозрительное в районе мемориала.