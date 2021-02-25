Кто вам платит? ⟩ "Мы дважды стреляем себе в ногу" и "Мы обескровлены": в чем боль туризма и торговли?

Мы обескровлены в том плане, что арендаторы, торговцы - это кровеносная система, они не могут работать, и мы парализованы".

Ключевая проблема заключается в том, что у арендаторов нет поступлений денежных средств, соответственно - они не могут оплатить аренду и коммунальные услуги, а арендодатель вынужден искать решение этой проблемы, договариваясь о скидках и продлении платежей. Однако ситуацию усугубляет тот факт, что торговые центры в таком режиме живут уже с весны 2020 года: "Весной торговля была парализована не правительством, а боязнью населения. Не было ограничений, но не было потока покупателей".

То есть к прежним скидкам на аренду к декабрю в торговых центрах начался уже "паралич". По словам Приедите, торговый центр Domina весной сообщил, что они смогли пережить первую волну и не расстались ни с одним арендатором, но сейчас некоторые начинают уходить.

Rīga Plaza еще весной потерял несколько арендаторов, и сейчас становится хуже, так как некоторые уже сообщили, что не смогут открыться, не смогут покрыть счета и не выдержат.

На предположение, что, возможно, просто все переходит в э-коммерцию и модель торговых центров себя изжила, руководитель Rīga Plaza ответила, что никогда не верила и до сих пор при Covid-19 не может поверить, что вся торговля уйдет в э-коммерцию: "Мы знаем много примеров, что ни покупатели, ни логистические системы не могут к этому приспособиться".

Книжный: "Если правительство не было готово ко второй волне, мы были готовы с октября"

Основательница книжного магазина Vilki Books Арина Линданен в свою очередь поделилась, что к началу Covid-кризиса у компании шел уже пятый год деятельности, и это тот этап развития, к которому, "если хорошо работал, начинаешь получать какие-то бонусы - по крайней мере люди тебя знают, у тебя есть лояльная аудитория". Это стало важным подспорьем, что позволило Vilki Books быстро перестроиться.

В первую волну магазинчик закрылся сам: "К нам приходят бабушки, дедушки, дети, люди с семьяи - ничего не было понятно, нам дороже наше здоровье и безопасность, и у нас уже был онлайн". Туда и направила силы команда, честно сказав своему покупателю: "Ребята, мы не знаем, что будет, но вот онлайн". Не менее важным было и решение "работать на полную катушку" - это положительно сказалось на эмоциональном состоянии команды.

За время пандемии в магазине не сократилось число сотрудников, не сократились и зарплаты:

"Если правительство не было готово ко второй волне, то мы были готовы с октября, - говорит владелица Vilki Books, добавляя: Да, мы не заработали сколько могли бы, но мы остались, мы востребованы и помогаем выбирать книжки".

По признанию Арины, очень важный момент заключается в наличии онлайн-магазина: "Мы запускали его год, и это стоило денег. Запустить удобный онлайн - это кропотливый труд". Предпринимательница призывает государство оказывать помощь тем, кто пытается приспособиться и "запуститься" в онлайне.

Сейчас Vilki Books может позволить себе впустить в свой магазин лишь одного покупателя - не поток, конечно, но даже при этом переходить только в онлайн Арина не готова: "Оффлайн-торговля не умрет никогда. Поход в книжный магазин - это получение дозы окситоцина, во-первых, а во-вторых, ребенок выбирает себе книжку сам, он не может это сделать самостоятельно онлайн".

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