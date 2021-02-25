Чт, 25.02.2021
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Юрий Перевощиков
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Кто вам платит? ⟩ "Мы дважды стреляем себе в ногу" и "Мы обескровлены": в чем боль туризма и торговли?

В среду, 24 февраля, прошел прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Здесь мы обсуждаем все то, что взрывает общество и социальные сети. На этот раз под прицелом - туризм и торговля. Предлагаем некоторые фрагменты дискуссии, но лучше посмотрите видео целиком! 

Туризм: "Мы дважды стреляем себе в ногу"

"Выживут только любовники" - так кинематографично в эфире передачи "Кто вам платит?" высказался руководитель крупной туристической компании Baltic Travel Group Влад Корягин, комментируя ситуацию в отрасли. По его мнению, после Covid-кризиса на плаву останутся только преданные фанатики своего дела. 

Он раскритиковал непоследовательные действия правительства, скромную помощь государства, а также обратил внимание на некую нелогичность в отрасли в рамках стран Балтии.

"Из Риги сейчас летает минимальное количество рейсов, но в то же самое время сухопутные границы открыты. Это означает, что наши граждане вылетают на те же Канары или в Египет с помощью литовских или эстонских туркомпаний. При этом кто выигрывает - непонятно.

Мы как бы дважды стреляем себе в ногу: во-первых, тем, что мы не даем заработать представителям латвийской туристической отрасли, а второй момент - то, что мы кормим иностранного производителя и отдаем наши заработанные деньги тем же самым нашим конкурентам в Литве и Эстонии".

На замечание ведущей о том, что эстонцы, возможно, "долетались", ведь в стране в последнее время кривая заболеваемости стремительно пошла вверх, Корягин парировал, что это все рассуждения из серии "одна бабушка сказала": "Самолет прилетел два дня назад, чартерный рейс, и спекуляция о том, что чартерные рейсы привезли коронавирус - это никак не подтверждено".

По словам Корягина, на сегодняшний день протоколы безопасности организованного туризма настолько выработаны, что когда ты едешь с помощью туроператора - шансов подхватить коронавирус практически нет.

"Когда люди едут дикарями из Риги в Вильнюс, потом во Франкфурт, ждут там следующего рейса - там много шансов встретить не тех людей и что угодно подцепить", - убежден он.

Когда же речь идет об организованном туризме при сопровождении турфиры, все мелочи продуманы: до гостиницы везет специальный транспорт, в гостинице все стерильно, всю группу проверяют на коронавирус, а потом формируют некий пузырь - шанс заболеть в таком путешествии не выше, чем в общественном транспорте, убежден представитель туриндустрии. 

Торговля: "Мы обескровлены"

В свою очередь руководитель Rīga Plaza Ивета Приедите в эфире пояснила, зачем торговые центры вывесили белые флаги: "Белые флаги - это не только знак, когда ты сдаешься, но это и знак о том, что ты приглашаешь на переговоры, чтобы тебя слушали, тебя услышали и с тобой начали разговаривать. Это акция, чтобы привлечь внимание и правительства, и всего населения к проблеме торговцев".

Галерея: Торговые центры вывесили белые флаги 

Основная боль отрасли в том, что торговля запрещена, но это не освобождает торговые центры ни от каких обязательств: "Торговый центр - это недвижимость, это большой дом, в строительство которого вложили сотни миллионов евро, чтобы его построить и содержать. Работа торгового центра - это сдавать помещения арендаторам, и, несмотря на то, что торговый центр как таковой может функционировать, мы можем запускать определенное количество людей, не могут работать наши арендаторы.

Мы обескровлены в том плане, что арендаторы, торговцы - это кровеносная система, они не могут работать, и мы парализованы".

Ключевая проблема заключается в том, что у арендаторов нет поступлений денежных средств, соответственно - они не могут оплатить аренду и коммунальные услуги, а арендодатель вынужден искать решение этой проблемы, договариваясь о скидках и продлении платежей. Однако ситуацию усугубляет тот факт, что торговые центры в таком режиме живут уже с весны 2020 года: "Весной торговля была парализована не правительством, а боязнью населения. Не было ограничений, но не было потока покупателей".

То есть к прежним скидкам на аренду к декабрю в торговых центрах начался уже "паралич". По словам Приедите, торговый центр Domina весной сообщил, что они смогли пережить первую волну и не расстались ни с одним арендатором, но сейчас некоторые начинают уходить.

Rīga Plaza еще весной потерял несколько арендаторов, и сейчас становится хуже, так как некоторые уже сообщили, что не смогут открыться, не смогут покрыть счета и не выдержат.

На предположение, что, возможно, просто все переходит в э-коммерцию и модель торговых центров себя изжила, руководитель Rīga Plaza ответила, что никогда не верила и до сих пор при Covid-19 не может поверить, что вся торговля уйдет в э-коммерцию: "Мы знаем много примеров, что ни покупатели, ни логистические системы не могут к этому приспособиться". 

Книжный: "Если правительство не было готово ко второй волне, мы были готовы с октября"

Основательница книжного магазина Vilki Books Арина Линданен в свою очередь поделилась, что к началу Covid-кризиса у компании шел уже пятый год деятельности, и это тот этап развития, к которому, "если хорошо работал, начинаешь получать какие-то бонусы - по крайней мере люди тебя знают, у тебя есть лояльная аудитория". Это стало важным подспорьем, что позволило Vilki Books быстро перестроиться.

В первую волну магазинчик закрылся сам: "К нам приходят бабушки, дедушки, дети, люди с семьяи - ничего не было понятно, нам дороже наше здоровье и безопасность, и у нас уже был онлайн". Туда и направила силы команда, честно сказав своему покупателю: "Ребята, мы не знаем, что будет, но вот онлайн". Не менее важным было и решение "работать на полную катушку" - это положительно сказалось на эмоциональном состоянии команды. 

За время пандемии в магазине не сократилось число сотрудников, не сократились и зарплаты: 

"Если правительство не было готово ко второй волне, то мы были готовы с октября, - говорит владелица Vilki Books, добавляя: Да, мы не заработали сколько могли бы, но мы остались, мы востребованы и помогаем выбирать книжки". 

По признанию Арины, очень важный момент заключается в наличии онлайн-магазина: "Мы запускали его год, и это стоило денег. Запустить удобный онлайн - это кропотливый труд". Предпринимательница призывает государство оказывать помощь тем, кто пытается приспособиться и "запуститься" в онлайне. 

Сейчас Vilki Books может позволить себе впустить в свой магазин лишь одного покупателя - не поток, конечно, но даже при этом переходить только в онлайн Арина не готова: "Оффлайн-торговля не умрет никогда. Поход в книжный магазин - это получение дозы окситоцина, во-первых, а во-вторых, ребенок выбирает себе книжку сам, он не может это сделать самостоятельно онлайн".

Если у вас нет возможности смотреть, нас можно и слушать! 

Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич, помощь за кадром - Анна Лейтланд-Григорьева. В таком составе ждем вас каждую среду в 18:00 на портале RUS TVNET и на нашей страничке в Facebook.

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