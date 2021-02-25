5 знаков Зодиака, которым особенно повезет весной 2021 года

Март и апрель, по словам астрологов, будут самыми благоприятными месяцами 2021 года, что объясняется тем, что до 27 апреля на горизонте не будет ни одной ретроградной планеты. Это идеальное время, чтобы действовать - брать то, что нужно, и совершать яркие поступки. Главное - помнить о благодарности.

Овен

Овны всегда на гребне волны - они действуют даже тогда, когда другие сдаются. Их запал, энергия и сила воли, помноженные на благоприятное расположение планет, дадут невероятный результат.

Весна 2021 года станет для этих людей временем не только везения, но и тотальных позитивных изменений в жизни.

Самое главное - не оставаться в стороне, действовать и стараться выходить за пределы зоны комфорта. Для Овнов это будет удивительное время во всех сферах жизни - их ничто не сдерживает - все двери открыты.

Близнецы

Эти люди берут своей харизмой и обаянием. В марте и апреле они точно будут очень успешны, потому что ничто не будет держать их в рамках. Окружающие смогут почувствовать на себе всю силу характера и дружелюбие Близнецов.

Разумеется, с учетом этого наибольшая удача будет сопутствовать им в любовной сфере. Однако и в области финансов и работы Близнецы тоже будут иметь определенные преимущества. Например, если кто-то из представителей данного знака находится в поисках новой работы, то этой весной им очень сильно повезет.

Главное - помнить о том, что самое ледяное сердце может растопить доброта.

Лев

К самым удачливым знакам Зодиака весны 2021 года можно отнести и Львов. Их ожидает самый настоящий триумф. Данный период будет весьма захватывающим, счастливым, удачливым.

Астрологи и эксперты dailyhoro.ru обещают, что большинству представителей этого знака удастся достичь самых выдающихся успехов за последние годы.

Самое главное, что для этого не придется чем-то жертвовать. Весной 2021 года Львов ожидает взаимная любовь,а еще - встречи с очень важными людьми, продвижение по карьерной лестнице, успешная смена работы, сдача экзаменов, получение знаний.

Дева

Девы относятся к самым удачливым знакам стихии Земли этой весной. У них начнется белая полоса в жизни. Скорее всего, уже в начале марта Девам начнут поступать интересные предложения по работе. От многих из них будет сложно отказаться, но нужно оставаться объективными и осторожными.

Это очень удачное время для дорогостоящих покупок. Астрологи советуют Девам грамотно распределять свои финансовые накопления. Можно вкладываться в развитие бизнеса, в получение новых навыков.

Весна будет очень плодотворной для трудолюбивых Дев, а вот авантюры и риски до добра не доведут, предупреждают астрологи.

В конце весны можно будет вложить средства в ценные бумаги, покупку валюты.

Водолей

Водолеям звезды и планеты подарят этой весной невероятную интуицию, которая поможет им в решении самых важных проблем и самых острых неурядиц. Март и апрель станут для них временем больших побед как на любовном, так и на финансовом поприще.

Люди этого знака смогут внести разнообразие в досуг, обрести новую мотивацию, перезагрузить сознание.