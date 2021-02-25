Чт, 25.02.2021
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Лелде Метла-Розентале, преподаватель политологии
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В среду прививки от Covid-19 впервые получили почти 4000 человек

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo/File Photo

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в среду количество людей, вакцинированных против Covid-19 за один день, впервые приблизилось к 4000, составив 3993 человека.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины от коронавируса получили 12 352 человека - в среднем 1765 человек в день.

3962 человека в среду получили первую прививку от Covid-19, 31 человек - вторую прививку. 

В среду привиты 387 клиентов центров социального ухода, 294 человека из другой группы высокого риска, 2351 человек в возрасте старше 60 лет, 353 медиков, 235 работников медучреждений и 229 работников центров социального ухода. 

В числе привитых были также 19-летняя сотрудница "приоритетного учреждения", 75 человек с хроническими заболеваниями в возрасте от 19 до 83 лет и 42-летняя беременная женщина.

В среду 3814 человек в Латвии получили вакцину AstraZeneca, 141 человек - Moderna, 38 человек получили вакцину Pfizer-BioNTech.

Первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 37 100 человек, две дозы - 16 875, сообщает NVD.

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