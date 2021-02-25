Литва продлила карантин до апреля, но смягчив некоторые ограничения

Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта, однако принято решение разрешить передвигаться между самоуправлениями жителям граничащих между собой города Алитуса и Алитусского района, Каунаса и Каунасского района, Клайпеды и Клайпедского района, Паневежиса и Паневежского района, Шяуляя и Шяуляйского района, Вильнюса и Вильнюсского района.