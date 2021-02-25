Чт, 25.02.2021
Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY

Павлютс: нужно считаться с тем, что в ближайшее время придется ужесточать ограничения

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

По мере распространения британского штамма Covid-19 нужно считаться с тем, что при конкретных показателях заболеваемости ограничения, возможно, придется ужесточать, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В настоящее время "принцип светофора" предусматривает, что, если распространенность нового британского штамма Covid-19 будет увеличиваться более чем на 5% в неделю и возникнет подозрение о его местном распространении, ограничения необходимо ужесточать.

"Коллеги, мы не просто подозреваем, у нас уже есть доказательства местной передачи нового штамма, и число случаев быстро растет. Поэтому мы должны считаться с тем, что на следующей неделе появятся признаки, которые не только помешают нам открыть что-то, но и потребуют ужесточения ограничений", - заявил министр.

Еще один критерий "принципа светофора" - введение новых ограничений, если 14-дневная совокупная заболеваемость на 100 000 населения превышает 700 случаев. Однако в настоящее время этот показатель составляет 501 случай и медленно снижается.

Ограничения также следует вводить в случае очень быстрого роста заболеваемости, например, если семидневный кумулятивный показатель на 100 000 населения увеличится более чем на 20%. "Мы не в такой ситуации, но вполне возможно, что это может произойти", - сказал министр.

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