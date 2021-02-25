Павлютс: нужно считаться с тем, что в ближайшее время придется ужесточать ограничения

В настоящее время "принцип светофора" предусматривает, что, если распространенность нового британского штамма Covid-19 будет увеличиваться более чем на 5% в неделю и возникнет подозрение о его местном распространении, ограничения необходимо ужесточать.

"Коллеги, мы не просто подозреваем, у нас уже есть доказательства местной передачи нового штамма, и число случаев быстро растет. Поэтому мы должны считаться с тем, что на следующей неделе появятся признаки, которые не только помешают нам открыть что-то, но и потребуют ужесточения ограничений", - заявил министр.

Еще один критерий "принципа светофора" - введение новых ограничений, если 14-дневная совокупная заболеваемость на 100 000 населения превышает 700 случаев. Однако в настоящее время этот показатель составляет 501 случай и медленно снижается.