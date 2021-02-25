Латвийские дизайнеры примут участие в цифровом шоуруме в Париже

Минувший год задал технологический вектор дизайнерам и представителям индустрии моды в целом. Мы стали свидетелями невиданных ранее феноменов - онлайн недель моды и digital-образов. Проект на платформе Le New Black позволит модельерам получить новый опыт цифровых продаж и презентации изделий в виртуальном пространстве. Организаторы - бельгийские партнеры MAD и Flanders DC. Такая возможность появилась благодаря международному проекту United Fashion, задача которого - помогать молодым брендам "открывать" доступ к новым рынкам и покупателям по всей Европе. Бельгия завершает череду проведения дизайнерских шоурумов United Fashion вслед за Берлином, Ригой, Скопье, Лиллем и Лиссабоном. Балтийская федерация моды является официальным партнером United Fashion в Латвии и странах Балтии.

ФОТО: Пресс-фото

В четверг, 25 февраля, одновременно с запуском цифровых презентаций участников, дополнительно пройдет вебинар на тему "Анализ фешн-рынка стран Бенилюкс" с участием эксперта из Бельгии Астриды Лефевр (Astrid Lefevre). Шоурум продлится до июля 2021 года и объединит коллекции 30 отобранных европейских марок.

ФОТО: Пресс-фото

"В условиях, когда отменены многие главные мировые выставки фешн-индустрии и закрыты офлайн магазины, цифровые презентации коллекций - это фактически единственная возможность продолжать и развивать свой бизнес. Я надеюсь, что участие в таком известном шоуруме, как Le New Black, поможет нашим дизайнерам получить не только текущие заказы, но и обрести новых долгосрочных партнеров и закупщиков. Пожелаем им в этом удачи", - делится президент Балтийской Федерации моды Елена Страхова.