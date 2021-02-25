Обострение в Армении: армия требует отставки Пашиняна, в центре столицы - митинги

Того лишили должности по предложению Пашиняна после того, как военный раскритиковал слова премьера о то, что российские ракетные комплексы "Искандер" неэффективны. В Генштабе заявили, что Хачатрян был уволен "по недальновидным и необоснованным причинам", на основе "личных и амбициозных чувств", а также что Пашинян и его правительство уже не способны принимать "адекватные решения". Заявление Генштаба было подписано 40 высокопоставленными военнослужащими, в том числе начальником ведомства Оником Гаспаряном.

Вскоре после этого Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой государственного переворота . Он также предложил президенту Армении Армену Саркисяну уволить начальника Генштаба, однако президент пока не подписал такой указ. Также

Он заявил, что ситуация в стране - управляемая, а заявление Генштаба было "эмоциональной реакцией", уволенные военачальники же остаются его "братьями и солдатами родины". Генеральная прокуратура Армении заявила, что расценивает требование Генштаба как антиконституционное. Президент сообщил, что принимает меры, чтобы урегулировать политический кризис в стране.

Позже сайт News.am, выступающий против Никола Пашиняна, сообщил, что 30 офицеров полиции Армении поддержали требование его отставки. В списке, приведенном изданием, по большей части офицеры в звании полковника и подполковника, а кроме них - пять генералов.

Помимо сторонников действующего премьера, в центр Еревана вышли и его противники. Оппозиционное "Движение по спасению родины" организовало свой митинг на площади Свободы. Поддержать военных призвали также бывший президент страны Роберт Кочарян и Республиканская партия Армении. Кочарян заявил, что

Армения - на данный момент единственная страна, которая получила из России ракетные комплексы "Искандер". На вооружении страны стоят четыре ракетные установки. Они применялись против Азербайджана во время военных действий в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пашиняна о том, что "Искандеры" плохо работают. Он также выразил озабоченность обострением ситуации в Армении.

События 25 февраля - уже не первые протесты против Никола Пашиняна с тех пор, как тот пошел на уступки Азербайджану в Нагорном Кабарахе. В ноябре 2020-го, договариваясь о прекращении военных действий, Армения обязалась передать Азербайджану большую часть земель непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра - тогда протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении и обокрали резиденцию премьера. Пашинян тогда сказал, что прекратил войну, потому что "альтернативы не существовало".