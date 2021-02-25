Обострение в Армении: армия требует отставки Пашиняна, в центре столицы - митинги

Того лишили должности по предложению Пашиняна после того, как военный раскритиковал слова премьера о то, что российские ракетные комплексы "Искандер" неэффективны. В Генштабе заявили, что Хачатрян был уволен "по недальновидным и необоснованным причинам", на основе "личных и амбициозных чувств", а также что Пашинян и его правительство уже не способны принимать "адекватные решения". Заявление Генштаба было подписано 40 высокопоставленными военнослужащими, в том числе начальником ведомства Оником Гаспаряном.
Вскоре после этого Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой государственного переворота. Он также предложил президенту Армении Армену Саркисяну уволить начальника Генштаба, однако президент пока не подписал такой указ. Также
Пашинян призвал своих сторонников собраться в центре столицы Армении Ереване, на площади Республики. Сам премьер также вышел на улицу.
Он заявил, что ситуация в стране - управляемая, а заявление Генштаба было "эмоциональной реакцией", уволенные военачальники же остаются его "братьями и солдатами родины". Генеральная прокуратура Армении заявила, что расценивает требование Генштаба как антиконституционное. Президент сообщил, что принимает меры, чтобы урегулировать политический кризис в стране.
Позже сайт News.am, выступающий против Никола Пашиняна, сообщил, что 30 офицеров полиции Армении поддержали требование его отставки. В списке, приведенном изданием, по большей части офицеры в звании полковника и подполковника, а кроме них - пять генералов.
Помимо сторонников действующего премьера, в центр Еревана вышли и его противники. Оппозиционное "Движение по спасению родины" организовало свой митинг на площади Свободы. Поддержать военных призвали также бывший президент страны Роберт Кочарян и Республиканская партия Армении. Кочарян заявил, что
Отставки Пашиняна потребовала и парламентская оппозиция - партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения".
Армения - на данный момент единственная страна, которая получила из России ракетные комплексы "Искандер". На вооружении страны стоят четыре ракетные установки. Они применялись против Азербайджана во время военных действий в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пашиняна о том, что "Искандеры" плохо работают. Он также выразил озабоченность обострением ситуации в Армении.
События 25 февраля - уже не первые протесты против Никола Пашиняна с тех пор, как тот пошел на уступки Азербайджану в Нагорном Кабарахе. В ноябре 2020-го, договариваясь о прекращении военных действий, Армения обязалась передать Азербайджану большую часть земель непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра - тогда протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении и обокрали резиденцию премьера. Пашинян тогда сказал, что прекратил войну, потому что "альтернативы не существовало".