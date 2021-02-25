Сейм отклонил предложение о предоставлении пособия в 200 евро пожилым и людям с инвалидностью

Фракция ZZS Сейма призвала установить, что выплата должна осуществляться тем, кто имеет право на государственную пенсию по старости, пенсию по инвалидности, пенсию по случаю потери кормильца или государственное социальное пособие, а также "лицам, не имеющим права на государственную пенсию по старости".

Депутат Марис Можвилло ("За человечную Латвию"; KPV LV) призвал отклонить законопроект, поскольку коалиция уже "заняла позицию", что она поддерживает эти группы, и переговоры о его распределении сейчас очень близки к финалу. Коалиция согласовала размер пособия в размере 200 евро, а также вид поддержки. "Поддержка будет оказана. Мы близки к принятию решения и вернемся в Сейм с готовым решением", - сказал депутат.

34 депутата проголосовали "за" обращение в Бюджетную комиссию, 50 проголосовали против, девять депутатов воздержались, в результате чего законопроект в комиссию не поступил.

Уже сообщалось, что в госбюджетной программе на непредвиденные расходы дополнительно будет выделено 500 миллионов евро, из которых 100 миллионов евро планируется направить на поддержку различных слоев общества.

Министр благосостояния Рамона Петравича ранее подчеркивала, что в отношении единовременного пособия для некоторых пенсионеров они "очень надеются" на следующей неделе разработать соответствующий закон. Самый простой способ выплатить это пособие - установить определенную сумму, и до сих пор говорилось, что это может быть 200 евро, пояснила политик.