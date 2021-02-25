Алексея Навального этапировали из СИЗО. Его местонахождение неизвестно

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", - сказал Кобзев в беседе с изданием "Интерфакс".

В комментарии изданию "Открытые медиа" адвокат рассказал, что когда Навальный прибудет в колонию, ему должны будут дать возможность сообщить своим родственникам о местонахождении, однако процесс этапировать его могут "несколько недель". "В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся, в том числе, на помощь [в определении местонахождения Навального], журналистов и ОНК", - сказал Кобзев.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы 2 февраля признал Алексея Навального виновным в нарушении обязанностей условно осужденного по делу Yves Rocher и отправил его в колонию. 20 февраля Мосгорсуд признал этот приговор законным.