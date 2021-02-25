Чт, 25.02.2021
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Лелде Метла-Розентале, преподаватель политологии

За несоблюдение требований будут наказывать не только специалистов красоты, но и получателей их услуг

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

За несоблюдение требований, которые запрещают предоставлять услуги в сфере красоты, наказываться будут также получатели этих услуг, заявила агентству LЕТА представитель Инспекции здравоохранения Элина Эрмансоне.

Инспекция в настоящее время проводит проверки в лечебных учреждениях, где, возможно, оказываются услуги, которые в настоящее время запрещены эпидемиологическими требованиями.

Во время чрезвычайного положения в соответствии с распоряжением правительства запрещено оказывать такие услуги, как процедуры для лица, услуги косметолога, лазерные процедуры, лазерная эпиляция и др. В то же время разрешены похожие лечебные процедуры по медицинским показаниям.

Инспекция призывает не только специалистов сферы красоты, но и каждого жителя быть ответственным и не подвергать себя и других риску инфицирования с учетом того, что в Латвии уже зарегистрирован более заразный штамм коронавируса.

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