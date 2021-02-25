За несоблюдение требований будут наказывать не только специалистов красоты, но и получателей их услуг

Инспекция в настоящее время проводит проверки в лечебных учреждениях, где, возможно, оказываются услуги, которые в настоящее время запрещены эпидемиологическими требованиями.
Во время чрезвычайного положения в соответствии с распоряжением правительства запрещено оказывать такие услуги, как процедуры для лица, услуги косметолога, лазерные процедуры, лазерная эпиляция и др. В то же время разрешены похожие лечебные процедуры по медицинским показаниям.
Инспекция призывает не только специалистов сферы красоты, но и каждого жителя быть ответственным и не подвергать себя и других риску инфицирования с учетом того, что в Латвии уже зарегистрирован более заразный штамм коронавируса.