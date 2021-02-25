Многие семейные врачи не записывают пожилых на вакцинацию - из-за неопределенности в поставках

SPKC объясняет, что организаторы процесса вакцинации призвали врачей общей практики сформировать очередь, чтобы, как только вакцины будут доступны, всех, кто подал заявку и встал в очередь, можно было вакцинировать постепенно и последовательно. Вакцины будут постепенно поступать к врачам каждую неделю.

Kā informēja @veselibasmin, šodien 8300 senioru saņems uzaicinājumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai vakcinētos pret Covid-19.

❗Tomēr ir saņemta informācija, ka ģimenes ārsti nepieraksta seniorus rindā uz vakcināciju, jo pagaidām precīzi nezina, kad vakcīnas būs pieejamas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) February 25, 2021

По данным агентства LETA, из-за приглашения пожилых людей связаться с терапевтами в четверг, в некоторых случаях возникла неуверенность в получении вакцины, потому что они еще не были доставлены в практики терапевтов.

В связи с этим официальный аккаунт вакцинации на сайте микроблогов Twitter принес извинения за неудобства. "По общему признанию, первые дни - недоразумение с обеих сторон. Мы продолжаем объяснять процесс как общественности, так и вакцинирующим", - поясняет Бюро вакцинации, отмечая, что существует постоянная связь с врачами и органами вакцинации.