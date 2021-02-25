Чт, 25.02.2021
Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY

Многие семейные врачи не записывают пожилых на вакцинацию - из-за неопределенности в поставках

Иллюстративное фото ФОТО: Syda Productions/shutterstock.com

Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) получил информацию, что врачи общей практики не включают пожилых людей в очередь на вакцинацию от Covid-19, потому что они не знают точно, когда вакцины будут доступны, сообщает SPKC в Twitter.

SPKC объясняет, что организаторы процесса вакцинации призвали врачей общей практики сформировать очередь, чтобы, как только вакцины будут доступны, всех, кто подал заявку и встал в очередь, можно было вакцинировать постепенно и последовательно. Вакцины будут постепенно поступать к врачам каждую неделю.

По данным агентства LETA, из-за приглашения пожилых людей связаться с терапевтами в четверг, в некоторых случаях возникла неуверенность в получении вакцины, потому что они еще не были доставлены в практики терапевтов.

В связи с этим официальный аккаунт вакцинации на сайте микроблогов Twitter принес извинения за неудобства. "По общему признанию, первые дни - недоразумение с обеих сторон. Мы продолжаем объяснять процесс как общественности, так и вакцинирующим", - поясняет Бюро вакцинации, отмечая, что существует постоянная связь с врачами и органами вакцинации.

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