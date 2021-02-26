Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться

Между тем Турция осудила попытку переворота в Армении. По словам главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, у Анкары нет отношений с армянским правительством - но есть принципиальная позиция против путчей.

"Можно критиковать, требовать отставки правительства - это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны - это неприемлемо", - заявил Чавушоглу.

Евросоюз призвал все стороны к спокойствию и подчеркнул, что конституция Армении требует от армии сохранять нейтралитет и не вмешиваться в политику. В Брюсселе следят за развитием ситуации.

"Мы напоминаем всем сторонам о фундаментальном принципе демократии: вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - прокомментировал ситуацию в Армении представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Посольство США в Ереване обратились ко всем политическим силам с призывом решить ситуацию мирно и без насилия. В посольстве также подчеркнули, что "США поддерживают демократические реформы в Армении, согласно нашим общим ценностям".

Взгляд с места событий

Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си:

Сторонники приветствуют Пашиняна с балкона EPA

После заявления главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна и целого ряда армейских генералов, призвавших Никола Пашиняна уйти в отставку, премьер-министр Армении впервые с окончания войны в Карабахе призвал своих сторонников выйти на митинг на площадь Республики.

Пока сторонники премьера собирались там, оппозиция собирала свой митинг уже на площади Свободы, чтобы потом отправиться к зданию парламента на проспекте маршала Баграмяна, где оппозиционные фракции попытались собрать внеочередное заседание для отмены в стране военного положения, что могло бы позволить провести досрочные парламентские выборы.

По-настоящему многотысячным не получился ни один из этих митингов. И если Пашинян, заявив, что в отставку он пока не собирается, своих сторонников распустил, то оппозиционеры попытались развернуть у парламента что-то вроде палаточного лагеря. Выглядел он не очень убедительно, поскольку на проспекте было не больше тысячи человек.

Около десяти палаток, несколько печек-буржуек, столики с чаем и печеньем для протестующих сегодня не выглядели той угрозой, под давлением которой власть может пойти на какие бы то ни было уступки.

Оппозиционеры объявили, что сооружают баррикады, перегородив проспект мусорными баками, но для движения машин его еще за несколько кварталов до баррикад уже перекрыла полиция.

Баррикады выглядели скорее медийным ходом, чем попыткой защититься от силовиков, которые несколько часов держали здание парламента в оцеплении, не вмешиваясь в происходящее, а затем постепенно начали покидать проспект.

Митинг оппозиции в столице Reuters

С чего все началось?

Политический кризис начался утром в четверг после того, как генеральный штаб потребовал отставки Пашиняна.

Премьер в ответ уволил главу генштаба Гаспаряна и его заместителя, а также назвал заявление военных попыткой переворота.