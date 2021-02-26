Пт, 26.02.2021
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Влад Корягин, руководитель туристической компании Baltic Travel Group

Я храплю: в чем причины и что делать?

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/tommaso79

Примерно каждый десятый (14%) человек в течение последнего года страдал от храпа во сне, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Специалисты медицины сна отмечают, что храп - это не безвинное явление во время сна, скорее наоборот - если оставить его без внимания, он может перерасти в серьезные заболевания.

Из всех респондентов, указавших, что они храпят во сне, наиболее часто им страдали люди, ведущие нездоровый образ жизни, - каждый четвертый или 25%. Чуть реже, но чаще, чем большинство, по ночам храпят пожилые люди в возрасте от 64 до 75 лет (21%), а также мужчины (19%). С другой стороны, от ночного храпа меньше всего страдают люди, ведущие здоровый образ жизни, женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет - примерно каждый десятый (8%).

"Причины храпа в ночное время могут быть разными - засыпание в неудобной позе, употребление алкоголя и успокоительных средств, процессы старения, а также курение. Причиной могут стать особенности скелета или большие миндалины, причем наиболее частой причиной является избыточный вес, который является основной причиной в 80-90% случаев храпа. Храп также может быть связан с так называемым апноэ во сне, это нарушение является довольно распространенным заболеванием, которым страдает до 10% населения мира в любом возрасте. При этом, больше всего беспокоит факт, что большинство людей не придают храпу значения, и вовремя не обращаются за медицинской помощью, что, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда, инсульту и другим серьезным заболеваниям", - говорит врач Центра нарушений сна Анда Нодиева.

Храп вызывает сонливость

Врач-сомноголог разъясняет, что может быть два типа храпа: первый - это нерегулярные эпизоды храпа, которые чаще досаждают окружающим, а не самим храпящего, и проходят без пауз в дыхании. В свою очередь, второй вариант - это уже регулярный и сильный храп, который нередко означает, что человек страдает апноэ во сне. В таких случаях человек регулярно испытывает ночью недостаток кислорода.

"Храп с паузами в дыхании возникает только, когда человек находится в фазу глубокого сна, во время которой организм восстанавливается. Чтобы снова вдохнуть и всхрапнуть, возникает своего рода тревога, которая заставляет человеку приходится стремительно вернуться в фазу более неглубокого сна. В большинстве случаев, человек не просыпается полностью, однако этого достаточно, чтобы вызывать сонливость в течение дня. И это еще один риск, который может вызывать оставленный без внимания храп, потому что сонливость значительно снижает не только работоспособность человека, но и качество жизни в целом", - говорит доктор Анда Нодиева.

В первую очередь - здоровый и активный образ жизни

Самый эффективный способ, как избежать нарушений сна, в том числе храпа по ночам, - это придерживаться активного образа жизни и сбалансированного питания, чтобы поддерживать себя в форме. Нередко люди в какой-то момент жизни набирают вес, в связи с чем растут возможности и риски храпа и апноэ во сне. Однако, это тот фактор, который в большинстве случаев человек может самостоятельно контролировать и своевременно предотвращать.

"Важно по возможности раньше обратиться к здоровому образу жизни, потому что позже это будет намного сложнее сделать. При избавлении от лишнего веса, также улучшится кровяное давление, показатели сахара и холестерина, а также настроение и значительно повысится уровень энергии. Важно помнить, что здоровый образ жизни - это сбалансированный образ жизни - человеку не должен надрываться сверх силы, потому что путь к физическому и эмоциональному благополучию заключается в умеренности - как в питании, так и в тренировках, а также во сне", - добавляет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Не спать больше, а соблюдать регулярный режим сна

Как указывает специалист по лечению бессонницы Центра нарушений сна. Наталия Берзиня, самое главное - это не спать больше и дольше, а соблюдать регулярный режим сна, который еще называют гигиеной сна. Обычно внутренние часы человека сами заранее говорят, сколько сна необходимо каждому - чаще всего это будет семь-восемь часов в сутки, которые помогут организму сохранить здоровье и вовремя предотвратить различные заболевания. Поэтому сну всегда следует отдавать приоритет, стараясь соблюдать одно время отхода ко сну и время пробуждения. Основной точкой отсчета является хорошее самочувствие по утрам - если с утра, чтобы проснуться, необходима чашка кофе, и примерно в 10.00-11.00 утра человек чувствует, что может заснуть даже сидя, рекомендуется пересмотреть свои привычки сна. Кроме того, гигиена сна не означает только сон, гигиена сна - это окружающая среда, в которой вы ложитесь спать, повседневный режим дня, избегание стресса, а также выработка здоровых привычек в течение дня. Если все же вам не удается наладить свой режим сна или избавиться от храпа по ночам, следует обратиться к специалисту.

"Часто мы сами можем влиять на причины возникновения проблем со здоровьем, поэтому важно не только придерживаться здоровых привычек, но и следить за своим здоровьем - как за его физическими, так и психоэмоциональными проявлениями. В практике Центра сна мы наблюдали, что нарушения сна и храп по ночам реже беспокоят людей, которые ежедневно чувствуют удовлетворенность и ведут здоровый образ жизни", - говорит доктор Анда Нодиева.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается 1000 людей в возрасте от 18 до 75 лет. Это уже пятый "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".

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