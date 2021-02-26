Я храплю: в чем причины и что делать?

Из всех респондентов, указавших, что они храпят во сне, наиболее часто им страдали люди, ведущие нездоровый образ жизни, - каждый четвертый или 25%. Чуть реже, но чаще, чем большинство, по ночам храпят пожилые люди в возрасте от 64 до 75 лет (21%), а также мужчины (19%). С другой стороны, от ночного храпа меньше всего страдают люди, ведущие здоровый образ жизни, женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет - примерно каждый десятый (8%).

"Причины храпа в ночное время могут быть разными - засыпание в неудобной позе, употребление алкоголя и успокоительных средств, процессы старения, а также курение. Причиной могут стать особенности скелета или большие миндалины, причем наиболее частой причиной является избыточный вес, который является основной причиной в 80-90% случаев храпа. Храп также может быть связан с так называемым апноэ во сне, это нарушение является довольно распространенным заболеванием, которым страдает до 10% населения мира в любом возрасте. При этом, больше всего беспокоит факт, что большинство людей не придают храпу значения, и вовремя не обращаются за медицинской помощью, что, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда, инсульту и другим серьезным заболеваниям", - говорит врач Центра нарушений сна Анда Нодиева.

Храп вызывает сонливость

Врач-сомноголог разъясняет, что может быть два типа храпа: первый - это нерегулярные эпизоды храпа, которые чаще досаждают окружающим, а не самим храпящего, и проходят без пауз в дыхании. В свою очередь, второй вариант - это уже регулярный и сильный храп, который нередко означает, что человек страдает апноэ во сне. В таких случаях человек регулярно испытывает ночью недостаток кислорода.

"Храп с паузами в дыхании возникает только, когда человек находится в фазу глубокого сна, во время которой организм восстанавливается. Чтобы снова вдохнуть и всхрапнуть, возникает своего рода тревога, которая заставляет человеку приходится стремительно вернуться в фазу более неглубокого сна. В большинстве случаев, человек не просыпается полностью, однако этого достаточно, чтобы вызывать сонливость в течение дня. И это еще один риск, который может вызывать оставленный без внимания храп, потому что сонливость значительно снижает не только работоспособность человека, но и качество жизни в целом", - говорит доктор Анда Нодиева.

В первую очередь - здоровый и активный образ жизни

Самый эффективный способ, как избежать нарушений сна, в том числе храпа по ночам, - это придерживаться активного образа жизни и сбалансированного питания, чтобы поддерживать себя в форме. Нередко люди в какой-то момент жизни набирают вес, в связи с чем растут возможности и риски храпа и апноэ во сне. Однако, это тот фактор, который в большинстве случаев человек может самостоятельно контролировать и своевременно предотвращать.